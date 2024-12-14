Eraaya Lifespaces Share ने दिए 1,711 प्रतिशत रिटर्न, अब PSU कंपनी से हुई बड़ी डील

Eraaya Lifespaces ने हाल ही में अपने शेयरों को 10:1 के रेश्यो में विभाजित करने का ऐलान किया है, जिससे अब कंपनी का हर एक शेयर 10 गुना सस्ता हो गया है। इसी बीच, राज्य संचालित PSU कंपनी ITI Limited ने एराया लाइफस्पेसेस की सहायक कंपनी एबिक्सकैश (EbixCash) को अपनी तकनीकी साझेदार के रूप में चुना है।

कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत आईटीआई लिमिटेड ने एबिक्सकैश को अपनी MeitY-एंपैनल्ड डेटा सेंटर-1 के संचालन और प्रबंधन के लिए तकनीकी साझेदार के रूप में चयनित किया है। यह समझौता 5 सालों की अवधि के लिए है और इसकी कुल राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

एराया लाइफस्पेसेस के शेयर

एराया लाइफस्पेसेस का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर लगभग 2.50 प्रतिशत गिरकर 166 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि कंपनी के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 6 महीनों में इसके शेयरों ने 115 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 2024 में अब तक इसका प्रॉफिट 1300 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। एक साल में इसके शेयरों ने 1710 प्रतिशत का शानदार उछाल देखा है। इसने अपने निवेशकों को 20,143 प्रतिशत तक मुनाफा दिया है।

स्टॉक स्पिलिट का असर

कंपनी के स्टॉक स्पिलिट के बाद एराया लाइफस्पेसेस के शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये पर आ गया है। इससे कंपनी के शेयरों की कीमत और लिक्विडिटी में वृद्धि हुई है, जिससे निवेशकों के लिए बेहतर अवसर पैदा हुए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।