इस शेयर में 140 दिन से Upper Circuit, 6 रुपए से 1800 प्रतिशत का उछाल

EPIC एनर्जी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। शेयर का भाव 121.85 रुपये के मल्टी-ईयर हाई पर पहुंच गया। यह लगातार 140वां ट्रेडिंग डे था जब शेयर अपर सर्किट में बंद हुआ। पिछले 7 महीनों में इस माइक्रोकैप कंपनी के शेयर की कीमत 6.41 रुपये यानि 2 मई 2024 से बढ़कर 1800 प्रतिशत उछाल के साथ मौजूदा स्तर पर पहुंची है।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 3, 2024 07:47 IST


EPIC एनर्जी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। शेयर का भाव 121.85 रुपये के मल्टी-ईयर हाई पर पहुंच गया। यह लगातार 140वां ट्रेडिंग डे था जब शेयर अपर सर्किट में बंद हुआ। पिछले 7 महीनों में इस माइक्रोकैप कंपनी के शेयर की कीमत 6.41 रुपये यानि 2 मई 2024 से बढ़कर 1800 प्रतिशत उछाल के साथ मौजूदा स्तर पर पहुंची है। कंपनी का मार्केट कैप 87.87 करोड़ रुपये है।

EPIC एनर्जी के शेयर वर्तमान में बीएसई के ‘XT’ ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं। ‘X’ ग्रुप में उन कंपनियों के शेयर आते हैं जो सिर्फ BSE पर लिस्टेड हैं, जबकि ‘T’ ग्रुप उन शेयरों को दर्शाता है जो ट्रेड-टू-ट्रेड सेटलमेंट बेसिस पर होते हैं। 

आपको बता दें कि कंपनी के शेयर ने पिछला रिकॉर्ड हाई ₹194 था, जो 2 मई 2008 पर बना था। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के कुल 7.21 मिलियन आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर थे। इनमें से 23.27% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी जबकि 64.79% हिस्सेदारी रेजिडेंट इंडिविजुअल शेयरधारकों के पास थी।

बिजनेस मॉडल
EPIC एनर्जी भारत में सोलर EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मार्केट का एक प्रमुख प्लेयर है। कंपनी रूफटॉप सोलर और ओपन एक्सेस सोलर एनर्जी मॉडल के तहत काम करती है। साथ ही यह हाई कंजप्शन वाले ग्राहकों के लिए LED रेट्रोफिटिंग समाधान भी ESCO मॉडल पर प्रदान करती है। EPIC को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, भारत सरकार के जरिए मान्यता प्राप्त है और इसने राज्य सरकारों, नगर निगमों और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के साथ काम किया है।

सोलर एनर्जी में विस्तार
कंपनी ने खुद को भारत में रूफटॉप सोलर EPC के एक लीडिंग प्लेयर के रूप में स्थापित किया है। इसके अलावा, EPIC ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट्स के क्षेत्र में कदम रख रही है, जो भारत सरकार के ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत संचालित होंगे। कंपनी का लक्ष्य अगले दो वित्तीय वर्षों में 100 मेगावॉट सोलर जनरेशन क्षमता स्थापित करने का है, जो इसकी FY24 की साला रिपोर्ट में बताया गया है।
 

