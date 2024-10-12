HAL को मिला महारत्न का दर्जा, सोमवार को दिखेगा बंपर एक्शन!

डिफेंस PSU कंपनी Hindustan Aeronautics Limited (HAL) को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से गिरावट झेल रहे स्टॉक पर इस खबर का असर सोमवार को बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिल सकता है। HAL को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपग्रेड किया गया है।

HAL का प्रमोशन

दरअसल The Department of Public Enterprises ने जानकारी दी है कि वित्त मंत्रालय की ओर से कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया है। इसी के साथ HAL देश की 14वीं ऐसी कंपनी बन गई है जिसे इस खास ग्रुप में शामिल किया गया है। इस प्रस्ताव को मंत्रालयों के बीच बनी कमेटी की पहले ही मंजूरी हासिल हो गई है। HAL, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन CPSE है जिसका 2023-24 के आधार पर सालाना टर्नओवर 28162 करोड़ रुपये और मुनाफा 7595 करोड़ रुपये है। कंपनी देश की अहम डिफेंस कंपनी है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स की मानें तो इस खबर का असर सोमवार को स्टॉक पर पॉजिटिव तौर पर देखने को मिल सकता है।

महारत्न से फायदा?

अब ये भी समझ लीजिए कि महारत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को फायदा क्या होता है? सरकारी कंपनियों के फैसलों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और कंपनी के बोर्ड को हर कदम के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती है। कई बार सरकारी मंजूरी के चलते प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी होने की संभावना हो जाती है। इस तरह की तमाम परेशानियों के बचने के लिए सरकार ऐसी कंपनियों को जिनका प्रदर्शन शानदार होता जाता है उन्हें खास दर्जा देती है। इसमें से हर दर्जे के साथ कंपनियों को निवेश आदि से जुड़े कुछ विशेष अधिकार मिलते जाते हैं। इन कैटेगरी को ‘रत्न’ कहा जाता है और प्रदर्शन के आधार पर मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न में रखा जाता है।

कौन सी कंपनियां महारत्न?

आपको बता दें कि HAL के अलावा BHEL, BPCL, Coal India, GAIL, HPCL, Indian Oil, NTPC, ONGC, Power Grid, Steel Authority of India Limited, Oil India, PFC को महारत्न का दर्ज मिला है।