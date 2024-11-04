गिरावट के बीच ये स्टॉक बना रॉकेट! ब्रोकरेज ने कहा, अभी और भागेगा!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारगिरावट के बीच ये स्टॉक बना रॉकेट! ब्रोकरेज ने कहा, अभी और भागेगा!

अमेरिका में चुनाव नतीजों से पहले भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। Reliance Industries, Sun Pharma, NTPC, Adani Ports, Power Grid और Titan Industries जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। बीयर्स के हावी होने के बावजूद एक स्टॉक है जिसमें बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 14 प्रतिशत तक उछल गया।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 12:01 IST

अमेरिका में चुनाव नतीजों से पहले भारतीय बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। Reliance Industries, Sun Pharma, NTPC, Adani Ports, Power Grid और Titan Industries जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। बीयर्स के हावी होने के बावजूद एक स्टॉक है जिसमें बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 14 प्रतिशत तक उछल गया। 

क्यों भागा स्टॉक?

स्टॉक का नाम Azad Engineering Ltd. है। शेयर में बंपर तेजी देखी जा रही है। एयरोस्पेस कंपोनेंट और टर्बाइन बनाने वाली डिफेंस सेक्टर की कंपनी Azad Engineering के शेयर में आज करीब 14% भाग गया। शेयरों में तेजी के पीछे का कारण जापान के Mitsubishi Heavy Industries ltd. (HMI) से बड़ा आर्डर मिलना है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइल में जानकारी दी है कि उसे जापान के मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 700 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Azad Engineering ऑर्डर के जरिए वैश्विक ऊर्जा उत्पादन इंडस्ट्री की मांग को पूरा करने के लिए उन्नत गैस और थर्मल पावर टरबाइन इंजनों के लिए उच्च-इंजीनियर्ड, जटिल घूमने वाले और स्थिर एयरफोइल्स की सप्लाई करेगा। आज़ाद इंजीनियरिंग ने कहा कि यह ऑर्डर 5 साल के भीतर पूरा किया जाएगा।
 
ऑर्डर बुक

इससे पहले 24 सितंबर को कंपनी ने एविएशन इंडस्ट्री में ग्लोबल मांग को पूरा करने के लिए हनीवेल एयरोस्पेस आईएससी, यूएसए से 16 मिलियन डॉलर का आर्डर मिला था। आजाद ने हाल ही में एनर्जी सेगमेंट में GE वर्नोवा और सीमेंस एनर्जी से विदेशी ऑर्डर जीते हैं। इसमें गैस, थर्मल, परमाणु और औद्योगिक डोमेन शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी को ओ एंड जी सेगमेंट में बेकर ह्यूजेस और इसकी एक सहायक कंपनी से ऑर्डर मिला है।

शेयरों की चाल

आपको बता दें कि घरेलू ब्रोकरेज ICICI Securities ने कुछ वक्त पहले ही Azad Engineering के लिए टारगेट ₹2,450 प्रति शेयर तय किया है। साथ ही खरीदारी की भी सलाह दी है। इस साल कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई, जो ₹699.30 से बढ़कर ₹ 1,670 के मौजूदा प्राइस पर आ गया है। जून में, शेयर ने पहली बार ₹ 2,000 का आंकड़ा पार किया और ₹ 2,080 के नए लेवल उच्च स्तर पर पहुंच गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 4, 2024