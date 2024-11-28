2024 में पैसा डबल करने वाले शेयर को Goldman Sachs ने किया डाउनग्रेड

scorecardresearch
ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने Amber Enterprises के शेयरों को "बाय" से घटाकर "न्यूट्रल" कर दिया है, क्योंकि इस स्टॉक की वैल्यू 2024 में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 28, 2024 08:11 IST

ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹4,550 से बढ़ाकर ₹6,300 कर दिया है। नया टारगेट बुधवार को एम्बर की क्लोजिंग प्राइस के काफी करीब है।

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एम्बर एंटरप्राइजेज भारत में एयर कंडीशनर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक प्रमुख लाभार्थी है और कंपनी के लिए नए विकास ड्राइवर उभरने के साथ, स्टॉक की मौसमी निर्भरता कम हो रही है। मार्केट ने हाल ही में एम्बर एंटरप्राइजेज को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रवेश और AC सेगमेंट में उसकी उपस्थिति के लिए सहारा भी है, क्योंकि स्टॉक अब तक 2024 में 107% बढ़ चुका है।

अपने हालिया अर्निंग कॉल में, एम्बर एंटरप्राइजेज ने कहा कि कंपनी चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे हाफ में इंडस्ट्री की वृद्धि दर को पछाड़ेगी और AC इंडस्ट्री की वृद्धि अगले 5 सालों में कम से कम तीन गुना हो सकती है।

एम्बर एंटरप्राइजेज को इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड आधार पर 25 प्रतिशत रेवेन्यू वृद्धि की उम्मीद है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की टॉपलाइन 45 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

कंपनी मल्टी-लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स (PCB) के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ₹650 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही है, जो कंपनी का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2030 तक ₹80,000 करोड़ के आकार का हो सकता है।

गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एम्बर एंटरप्राइजेज को मार्केट के जरिए पुरस्कृत किया गया है और अब ध्यान कंपनी की योजनाओं को लागू करने पर होगा। एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को ₹6,469 पर थोड़ा बदलाव के साथ बंद हुए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
