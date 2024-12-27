scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMukul Agrawal के पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में बंपर तेजी, Wipro और HCL जैसे क्लाइंट्स

Mukul Agrawal के पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में बंपर तेजी, Wipro और HCL जैसे क्लाइंट्स

एंटरप्राइज़-ग्रेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस के वैश्विक लीडर Intellect Design Arena शेयर है। हाल ही में 12 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,022 के मल्टी-मंथ हाई पर पहुंच गए, जो इसके पिछले दिन की बढ़त को जारी रखते हुए हुआ।

Dec 27, 2024


एंटरप्राइज़-ग्रेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विस के वैश्विक लीडर Intellect Design Arena शेयर है। हाल ही में 12 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹1,022 के मल्टी-मंथ हाई पर पहुंच गए, जो इसके पिछले दिन की बढ़त को जारी रखते हुए हुआ। पिछले तीन ट्रेडिंग दिनों में, इस कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और कंसल्टिंग कंपनी के शेयर की कीमत में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसने 15 मार्च 2024 को ₹1,198का रिकॉर्ड हाई हासिल किया था।

कंपनी के शेयरों की वॉल्यूम मूवमेंट पर स्पष्टीकरण देते हुए, इंटेलेक्ट ने कहा कि कंपनी के संचालन/ प्रदर्शन पर कोई भी घटना, सूचना या निर्णय नहीं हुआ है, जिसमें सभी प्राइस संवेदनशील जानकारी शामिल है, जिसे लिस्टिंग नियमों के तहत खुलासा करना आवश्यक है। अगर और जब भी कोई ऐसी घटना या निर्णय होगा, जिसे लिस्टिंग नियमों के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, तो कंपनी इस संदर्भ में अपनी रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन करेगी, यह भी जोड़ा गया।

इस बीच दिसंबर 2024 में अब तक, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरीना के शेयर की कीमत में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके उलट इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है।

दिग्गज निवेशक मुकुल महवीर अग्रवाल ने सितंबर 2024 तिमाही के अंत में इंटेलेक्ट में 2 मिलियन इक्विटी शेयर, यानी 1.45 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी थी, जो एक्सचेंजों से हासिल शेयरधारिता पैटर्न डेटा में दिखाई दी है।

इंटेलेक्ट एक एंटरप्राइज़-ग्रेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लीडर है, जो 57 देशों में वैश्विक वित्तीय संस्थानों के लिए कंपोजेबल और इंटेलिजेंट समाधान प्रदान करता है। इंटेलेक्ट का क्रांतिकारी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग-बेस्ड एंटरप्राइज़ कनेक्टेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, eMACH.ai, एक प्रमुख व्यापक, कंपोजेबल और इंटेलिजेंट ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म है।

कंपनी ने Wipro और HCL Technologies के साथ प्रमुख साझेदारियों की घोषणा की है, ताकि इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूएशन किए जा सकें। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 (H1FY25) की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में, इंटेलेक्ट ने कर बाद लाभ में 22.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो ₹127.26 करोड़ रहा। कुल आय में साल दर साल (YoY) 8.3 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹1,160.71 करोड़ रही। रिपोर्टेड (Ebitda) मार्जिन H1FY25 में घटकर 17.19 प्रतिशत रहा, जो H1FY24 में ₹22.13 प्रतिशत था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

