Muhurat Trading 2024: नए संवत पर बाजार का जोश हाई, निवेशकों की दमदार कमाई

शेयर बाजार में आज 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग की में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 335 अंक के ऊपर 79,724 पर और निफ्टी 99 अंक उछलकर 24,304 पर ट्रेड करते हुए बंद हुए।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 1, 2024 19:33 IST

बाजार को बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल और बाकि सभी सेक्टर्स में खरीदारी से सपोर्ट मिला। सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो CIPLA आज का हीरो रहा। ये करीब 9.5 प्रतिशत मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा M&M, Larsen and Toubro, ONGC और Dr. Reddy's जैसे स्टॉक्स में तेजी दिखी। वहीं IT शेयर्स दबाव में दिखे। Dr. Reddy और HCL Tech में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा टेक महिंद्रा, TCS और एशियन पेंट्स पर भी दबाव दिखा। 

निफ्टी CPSE इंडेक्स
निफ्टी सीपीएसई शेयरों में 65.10 अंक या 0.99% की बढ़ोतरी हुई और यह 6,666.55 पर पहुंचा, जो इंट्राडे में 6,682.50 के शिखर पर था। उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वालों में NBCC, Cochin Shipyard, ONGC, NHPC, SJVN, BEL और NTPC शामिल थे, जिनमें से सभी में 1% से 3% के बीच उछाल देखा गया।

Muhurat Trading 2024: आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुल रहा है. शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच एक घंटे के लिए बाजार खुला। देश की कई हिस्सों में कल यानी 31 अक्टूबर को ही दिवाली थी लेकिन गुरुवार को बाजार में सामान्य रूप से कामकाज हुआ। कल निफ्टी 135 अंक टूटकर 24205 और सेंसेक्स 553 अंक टूटकर 79389 अंकों पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 1, 2024