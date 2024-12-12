MTNL Shares में आई बड़ी खबर, रॉकेट बन गया शेयर!

सरकारी कंपनी MTNL के शेयरों में 9.75 प्रतिशत का उछाल आया और दिन के उच्चतम स्तर ₹59.75 को छुआ। यह आखिरी बार ₹59.10 पर 8.56 प्रतिशत ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। इस प्राइस पर एक महीने में 24.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

सरकारी कंपनी Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL) ने गुरुवार को एक्सचेंज को सूचित किया कि फंड्स की कमी के कारण सेमी-एनुअल ESCROW खाता जमा नहीं कर सका। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि 6.85 प्रतिशत MTNL बॉन्ड सीरीज़ VI (INE153A08097) से संबंधित 8वां सेमी-सालाना ब्याज 21 दिसंबर, 2024 को बकाया है। दूरसंचार PSU ने कहा कि इस समझौते (TPA) के तहत, MTNL, दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, भारत सरकार और बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, MTNL को ड्यू डेट से 10 दिन पहले ESCROW खाता में पर्याप्त राशि डालनी होती है।

advertisement

यह सूचित किया गया है कि अपर्याप्त फंड्स के कारण MTNL ESCROW खाता में पर्याप्त राशि नहीं डाल सका है। यह भी उल्लेखनीय है कि MTNL के जरिए जारी किए गए सभी बॉन्ड्स सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं। अगर MTNL के जरिए जारी किए गए बॉन्ड्स पर प्रिंसिपल और ब्याज का भुगतान करने में कोई चूक होती है, तो सोवेरन गारंटी का invocation किया जाएगा और भारत सरकार को MTNL को भुगतान करना होगा। सोवेरन गारंटी का invocation भारत सरकार, डेबेंचर ट्रस्टी और MTNL के बीच त्रिपक्षीय समझौते (TPA) पर आधारित है, जिन्हें बॉन्ड्स के लिस्ट होने के समय BSE में दाखिल किया गया था।

दूरसंचार PSU ने दूसरी तिमाही (Q2 FY25) में ₹888.41 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले तिमाही (Q1 FY25) में ₹771.82 करोड़ का घाटा था। रेवेन्यू Q2 FY25 में ₹158.80 करोड़ था, जो जून 2024 की तिमाही में ₹169.40 करोड़ से कम था। इस साल अक्टूबर में, यह रिपोर्ट किया गया था कि नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार PSU के लिए एक पुनरुद्धार योजना हकीकत बन सकती है। हालांकि, MTNL की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

तकनीकी नजरिये से इस स्टॉक पर ₹55.5-50 के रेंज में सपोर्ट देखा जा सकता है। और ₹60 के ऊपर तत्काल सपोर्ट हो सकता है।

एंजल वन के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट - टेक्निकल और डेरिवेटिव्स, ओशो कृष्णन ने कहा कि स्टॉक ने पिछले तीन हफ्तों में महत्वपूर्ण रुझान दिखाया है। वर्तमान में, ऐसा लगता है कि यह निकट भविष्य में ₹62-65 के रेंज को टेस्ट करेगा, जबकि ₹50 के जोन के आसपास सपोर्ट देखा जा सकता है।

रिलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह ने कहा कि स्टॉक डेली चार्ट्स पर मजबूत दिखता है। इसका लक्ष्य शॉर्ट टर्म भविष्य में ₹62 तक पहुंच सकता है। इस ट्रेड के लिए ₹54 पर स्टॉप लॉस रखें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।