महाराष्ट्र में Modi सरकार की वापसी से किन Stocks को होगा फायदा?

मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी-नेतृत्व वाले NDA गठबंधन की अभूतपूर्व जीत से शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान वापस आना चाहिए। ब्रोकरेज ने नोट किया कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री (सीएम) पद के लिए बार-बार बदलती सरकारों का खेल हुआ। बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन अब स्थिति में नजर आ रहे हैं और एक छोटे जोखिम-ऑन रैली की संभावना जताई गई है।

ब्रोकरेज का कहना है कि यह निर्णायक निर्णय भारत के सबसे औद्योगिकीकरण और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में से एक में स्थिरता को खत्म करता है। इसके अलावा बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन (132 सीटें जीतीं; बहुमत का आंकड़ा 145) शासन में स्थिरता सुनिश्चित करेगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर नया ध्यान केंद्रित करेगा।

MOFSL ने कहा कि विजय का पैमाना कई दृष्टियों से अभूतपूर्व है - जीतने वाले गठबंधन को 50 प्रतिशत वोट शेयर मिला है, जो विपक्ष के 35 प्रतिशत वोट शेयर के मुकाबले 15 प्रतिशत का विशाल अंतर है, और महाराष्ट्र के सभी छह क्षेत्रों में व्यापक विजय मिली है। एनडीए ने सभी क्षेत्रों में 70-87 प्रतिशत सीटें जीतीं, मुंबई को छोड़कर, जहां उसने 64 प्रतिशत सीटें जीतीं। MOFSL ने यह भी नोट किया।



बाजार पर आउटलुक

Nifty आउटलुक पर MOFSL ने कहना है कि पिछले दो महीनों में बाजार में एक उचित सुधार देखा गया है, जिसमें निफ्टी, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो H1FY25 में धीमी कॉर्पोरेट आय, अक्टूबर से निरंतर FII बिक्री, कमजोर भू-राजनीतिक स्थिति और अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण हुआ। चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों से मजबूत बढ़ावा मिल चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अब खर्च पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह चुनाव परिणाम, साथ ही ग्रामीण खर्च में सुधार, मांग के कथन को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। 2HFY25 में शादी का मौसम भी मांग में वृद्धि करेगा।

ब्रोकरेज का कहना है कि H2FY25 में कॉर्पोरेट आय में एक मामूली सुधार की उम्मीद जताई है, जिसमें निफ्टी आय H1FY25 के 4 प्रतिशत के मुकाबले H2 में 7 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। हम मानते हैं कि अब बड़ी कंपनियों के वैल्यूएशन काफी उचित हैं, जो FY26E EPS के 19.3 गुना पर ट्रेड कर रही हैं। मिडकैप और स्मॉलकैप अभी भी महंगे मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहे हैं, जहां NSE मिडकैप 100 / NSE स्मॉलकैप 100 P/E 30x/23x पर ट्रेड कर रहे हैं। अस्थिर भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव निकट भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे।

MOFSL ने कुछ स्टॉक्स को चुना है जिसमें Bank of India (SBI), Larsen & Tourbo Ltd (L&T), Indian Hotels Ltd, ABB Ltd, Dixon and Bharti Airtel Ltd, Trent Ltd, Hindalco Ltd, Titan Company Ltd और HCL Technologies शामिल है। ब्रोकरेज को मिडकैप स्टॉक्स में Angel One, BSE, Amber Enterprises, IPCA, Cummins, Page Industries, Godrej Properties, Coforge, JSW Energy और Gravita पसंद आ रहे हैं।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।