Tata Power, ICICI Bank समेत 5 स्टॉक में Motilal Oswal की खरीदारी की सलाह

रिटेल निवेशकों के दम पर बाजार में मजबूती बनी हुई है। ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal Securities का मानना है कि भारतीय बाजारों में कोई भी गिरावट निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का मौका बनता है। ऐसे में MOSL की ओर से 5 स्टॉक सुझाए गए हैं जहां निवेशकों के लिए अच्छे पैसे बनने की संभावना जताई जा रही है।

Bharti Airtel

ब्रोकरेज ने टेलीकॉम प्रमुख भारती एयरटेल का टारगेट प्राइस ₹2,000 तय किया है, जो 18 प्रतिशत की तेजी की संभावना को दिखाता है।

MOSL ने बताया कि भारती एयरटेल ने Q1FY25 में अपने कर्ज कम करने के प्रयासों को जारी रखा, जो हेल्दी फ्री कैश फ्लो (FCF) को सपोर्ट करता है। तिमाही के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹80 बिलियन तक सीमित रहा। हाल की टैरिफ वृद्धि के बाद MOSL का अनुमान है कि टेलीकॉम स्टॉक्स के लिए प्रमुख ग्रोथ के पीछे सब्सक्राइबर्स को बढ़ना, 5G अपनाने और डेटा ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी शामिल होगी। ब्रोकरेज ने FY24-26 के दौरान ARPU में 18 प्रतिशत की CAGR की भविष्यवाणी की है, जिसमें हाल की टैरिफ बढ़ोतरी और FY26 में एक और राउंड की संभावना को ध्यान में रखा गया है। MOSL को उम्मीद है कि भारती एयरटेल का EBITDA अगले 2-3 वर्षों में 40 प्रतिशत बढ़ेगा और उसका शुद्ध कर्ज आधा हो जाएगा।

Tata Power

ब्रोकरेज की ओर से टाटा पावर पर टारगेट 441 रुपए प्रति शेयर का भाव दिया है। जो मौजूदा प्राइस से 5 प्रतिशत नीचे के लेवल दर्शाता है।

टाटा पावर के थर्मल और रेन्यूएबल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सोलर मॉड्यूल निर्माण और डिस्ट्रिब्यूशन के सेक्टर्स में कंपनी तेजी से फायदा उठा रही है। मैनेजमेंट FY23 की तुलना में FY27 तक EBITDA और प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है, जिसे ₹60,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के जरिए सपोर्ट किया गया है, जिसमें 45 प्रतिशत रे्यूएभल एनर्जी के लिए आवंटित किया गया है। कोर इनकम, कोयले और नॉन कोर बिजनेस को छोड़कर FY23 में 40 प्रतिशत से बढ़कर FY27 में 90 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो रेन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी और सोलर मॉड्यूल प्लांट के विस्तार से जरिए संचालित होगी, जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म एक स्टेबल इनकम प्रोफ़ाइल हासिल होगी।

HCL Tech

ब्रोकरेज ने IT प्रमुख HCL टेक का टारगेट प्राइस ₹1,777 तय किया है, जो मौजूदा स्तरों से 4 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है।

MOSL ने बताया कि HCL टेक ने FY24 में 18.3 प्रतिशत का EBITDA मार्जिन दिखाया, साथ ही स्थिर कैश फ्लो जनरेट किया है। कंपनी की प्रभावी लागत मैनेजमेंट स्ट्रैटर्जी से मार्जिन में और सुधार होने की उम्मीद है, जो निरंतर प्रॉफिटिबलिटी का समर्थन करेगी। HCL टेक की डेटा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग R&D (ER&D) सर्विस और ERP आधुनिकीकरण में मजबूत क्षमताएं इसे प्री-जेनरेटिव AI (GenAI) खर्चों में अवसरों को पकड़ने में सक्षम बनाती हैं, जिससे इसकी ग्रोथ संभावनाएं बढ़ती हैं। ब्रोकरेज ने यह भी देखा कि IT क्षेत्र में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं।

ICICI Bank

ब्रोकरेज ने ₹1,400 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है, जो 14 प्रतिशत स्टॉक में तेजी की संभावना जता रहा है।

MOSL ने ICICI बैंक के स्थिर प्रदर्शन को उजागर किया, जिसमें तिमाही के लिए शुद्ध आय में 15 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। डिपॉजिट में सालाना 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें समय डिपॉजिट का योगदान प्रमुख रहा, जबकि एसेट क्वालिटी स्थिर रही, जिसमें gross non-performing assets (GNPA) 2.15 प्रतिशत और net non-performing assets (NNPA) 0.43 प्रतिशत रहीं। जिससे कोई तनाव के संकेत नहीं मिलते हैं। MOSL ने FY24-26 के लिए प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) में 12 प्रतिशत की CAGR की भविष्यवाणी की, जिसमें FY26 तक रिटर्न ऑन एसेट (RoA) 2.2 प्रतिशत और शेयरधारकों पर रिटर्न (RoE) 17.3 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है।

HDFC Life Insurance

ब्रोकरेज ने बीमा प्रमुख HDFC लाइफ का टारगेट ₹706 तय किया है, जो लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देता है।

MOSL ने बताया कि बीमा क्षेत्र में आने वाले नियमों, जैसे कि रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी और IFRS से वित्तीय प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो ग्रोथ के लिए कैपिटल जारी करने और विशेष रूप से सुरक्षा सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगा। HDFC लाइफ ने कुल annual premium equivalent (APE) और व्यक्तिगत non-single policies में 29 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। ब्रोकरेज ने FY24-26 के दौरान नए बिजनेस (VNB) के मूल्य में लगभग 18 प्रतिशत की CAGR का अनुमान लगाया है, जबकि मार्जिन 25-26 प्रतिशत के बीच स्थिर रहने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।