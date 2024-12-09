Reliance Industries shares पर ब्रोकरेज ने कही बड़ी बात! Risk Reward कैसा बन रहा है?

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal का मानना ​​है कि Reliance Industries Ltd. के शेयर "आकर्षक" रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है और कंपनी के फ्री कैश फ्लो जनरेशन में आगे बढ़ते हुए सुधार की संभावना है।

मोतीलाल ओसवाल ने ₹1,580 के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सिफारिश की है, जो शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से 20 प्रतिशत तक के संभावित तेजी का संकेत दे सकता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले कुछ सालों में बेंचमार्क सूचकांकों, भारती एयरटेल और अन्य संगठित रिटेल साथियों से पिछड़े हैं, हालांकि इसके एर्निंग्स बीफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन (EBITDA) में समान या बेहतर बढ़ोतरी रही है। ब्रोकरेज ने इस प्रदर्शन के पीछे रिटेल ट्रेडिंग, जियो और फ्री कैश फ्लो (FCF) जनरेशन में कमी के लिए हाई कैपेक्स को जिम्मेदार ठहराया।

मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हमें विश्वास है कि कैपेक्स अब उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वित्तीय वर्ष 2024-2027 के दौरान ₹1 लाख करोड़ से अधिक का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। ब्रोकरेज ने लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बेयर-केस वैल्यूएशन के करीब ट्रेड कर रही है।

मोतीलाल ओसवाल ने आगे लिखा कि रिलायंस रिटेल की वृद्धि एक संभावित रेटिंग रिवाइज के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और इस सेगमेंट में वृद्धि वर्ष के दूसरे हिस्से में बढ़ने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने वित्तीय वर्ष 2027 तक नए एनर्जी बिजनेस से किसी भी योगदान का अनुमान नहीं लगाया है, हालांकि इसका मानना ​​है कि पैमाने और लागत की श्रेष्ठता के साथ, यह सेगमेंट लॉन्गटर्म रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए प्रमुख प्रॉफिट ड्राइवर बन सकता है।

मोतीलाल ओसवाल के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड EBITDA और नेट प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 2024-2027 के दौरान करीब 10% के कंपाउंडेड एग्नुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ सकता है, जो जियो और रिटेल के जरिए संचालित होगा और O2C सेगमेंट के लिए बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन के कारण आय में सुधार की उम्मीद है।

ब्रोकरेज ने स्टैंडअलोन बिजनेस के लिए ₹445 प्रति शेयर का एंटरप्राइज वैल्यू और जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल में अपनी हिस्सेदारी के लिए ₹530 प्रति शेयर और ₹600 प्रति शेयर की इक्विटी वैल्यू दी है। जबकि न्यू एनर्जी बिजनेस को ₹44 प्रति शेयर का मूल्य सौंपा गया है, वहीं डिज्नी जॉइंट वेंचर में हिस्सेदारी को ₹26 प्रति शेयर के मूल्य पर आंका गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।