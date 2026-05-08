Mother's Day Stock 2026: रडार पर यह हेल्थकेयर स्टॉक! ICICI Direct और Anand Rathi बुलिश - चेक करें टारगेट
मदर्स डे से पहले मदर और चाइल्ड केयर थीम से जुड़ी इस हेल्थकेयर कंपनी पर दो बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भरोसा जताते हुए बड़ा टारगेट दिया है। जानिए पूरी डिटेल।
Mother's Day Stock: 10 मई को मदर्स डे मनाया जाएगा। यह दिन मां के प्यार और त्याग को सम्मान देने का मौका होता है, लेकिन शेयर बाजार में भी इससे जुड़ी कई कंपनियां निवेशकों का ध्यान खींचती हैं।
बच्चों के प्रोडक्ट्स, बेबी केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ और फैमिली-केंद्रित बिजनेस से जुड़ी कंपनियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते खर्च के बीच इस थीम से जुड़े शेयरों में भी ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं।
इसी कड़ी आज दो अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म ICICI Direct और Anand Rathi ने रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेयर लिमिटेड (Rainbow Children's Medicare Ltd) का टारगेट प्राइस दिया है। रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेयर का नाम बच्चों के लिए भारत के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में आता है।
Rainbow Children's Medicare Share Price
दोपहर 12:18 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.71% या 22.05 रुपये चढ़कर 1314.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.65% या 21.30 रुपये चढ़कर 1,313.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Rainbow Children's Medicare Share Price Target
ब्रोकरेज ICICI Direct ने इस शेयर पर Buy कॉल देते हुए 1650 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं ब्रोकरेज Anand Rathi ने भी इसी शेयर पर BUY कॉल देते हुए 1600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
Rainbow Children's Medicare Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 5 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
Rainbow Children's Medicare के बारे में
रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेयर भारत की सबसे बड़ी बच्चों, महिलाओं और मातृत्व देखभाल से जुड़ी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। इसकी शुरुआत 1999 में हैदराबाद से हुई थी।
कंपनी देश के 9 शहरों में 22 से ज्यादा अस्पताल और क्लीनिक चला रही है। यह नवजात शिशुओं, बच्चों की गंभीर बीमारियों और महिलाओं की हेल्थकेयर सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल के जरिए बड़े अस्पतालों और छोटे सेंटरों का नेटवर्क बनाकर बेहतर इलाज उपलब्ध कराती है।