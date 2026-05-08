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Newsशेयर बाज़ारगिरावट के बीच इस छोटू शेयर में लगा अपर सर्किट! 1 महीने में 95% दौड़ा ₹30 से कम वाला ये स्टॉक

गिरावट के बीच इस छोटू शेयर में लगा अपर सर्किट! 1 महीने में 95% दौड़ा ₹30 से कम वाला ये स्टॉक

इस कंपनी के शेयर में अचानक आई तेजी ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। कंपनी ने हाल ही में ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिससे इसके बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चेक करें पूरी डिटेल।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 8, 2026 10:55 IST
AI Generated Image

Stock in Focus: शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच 239.45 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एवीआई पॉलीमर्स लिमिटेड (AVI Polymers Ltd) के स्टॉक में आज 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इस शेयर में पिछले कई कारोबारी दिन से लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। 

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AVI Polymers का शेयर आज 5 प्रतिशत चढ़कर बीएसई पर 25.46 रुपये पर अपर सर्किट के साथ लॉक है। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में शेयर 27 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 54 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 95 प्रतिशत चढ़ा है। 

अब कंपनी ने बीते गुरुवार को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि 7 मई 2026 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कई बड़े रणनीतिक फैसलों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने शेयर स्वैप के जरिए प्रेफरेंशियल इश्यू के माध्यम से फंड जुटाने और लगभग ₹500 करोड़ के अनुमानित वैल्यूएशन पर JVTR Consultants Private Limited में 90% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

हालांकि यह डील अंतिम शर्तों, ड्यू डिलिजेंस, समझौतों और शेयरधारकों व नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगा। इसके अलावा कंपनी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में विस्तार की दिशा में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) में बदलाव को भी मंजूरी दी है।

नए बिजनेस ऑब्जेक्ट्स में आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य टेक्नोलॉजी सेवाओं को शामिल किया गया है।

AI बिजनेस की ओर बड़ा शिफ्ट

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि वो अब खुद को टेक-ड्रिवन कंपनी के रूप में ढाल रही है। कंपनी ने हाल ही में ‘KrishiBuddy’ नाम का AI आधारित एग्रीटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा ‘AVI Health AI’ नाम से डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन लाने की तैयारी है, जो रियल-टाइम वेलनेस इनसाइट्स और AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स देगा। इन नए प्रोडक्ट्स से कंपनी को लंबे समय में नए रेवेन्यू सोर्स मिलने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 8, 2026