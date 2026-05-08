OTT की दुनिया में बड़ा बदलाव! Amazon Prime Video और MX Player ने मिलाया हाथ - जानिए यूजर्स के लिए क्या बदलेगा

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जाइंट अमेजन प्राइम वीडियो अब भारत में सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी में है। कंपनी ने Amazon MX Player को Prime Video के साथ इंटीग्रेट करने का ऐलान किया है। इसके बाद यूजर्स को फ्री और पेड वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा।

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इस कदम से Prime Video का प्रीमियम सब्सक्राइबर बेस और Amazon MX Player का बड़े पैमाने वाला एड-सपोर्टेड दर्शक वर्ग एक साथ जुड़ जाएगा। नया प्लेटफॉर्म Subscription Video on Demand (SVOD), Advertising Video on Demand (AVOD), Transactional Video on Demand (TVOD) और ऐड-ऑन सब्सक्रिप्शन जैसी सभी सेवाएं एक जगह उपलब्ध कराएगा।

यूजर्स के लिए क्या बदलेगा?

Android पर Amazon MX Player ऐप फ्री स्ट्रीमिंग यूजर्स के लिए नए ब्रांड नाम के साथ काम करता रहेगा और उसमें Prime Video का एक्सपीरियंस भी जोड़ा जाएगा। वहीं iOS, वेब और कनेक्टेड टीवी प्लेटफॉर्म पर MX Player यूजर्स सीधे Prime Video पर रीडायरेक्ट होंगे, जहां दोनों सर्विस का कंटेंट उपलब्ध रहेगा।

2024 के अधिग्रहण के बाद बड़ा कदम

यह इंटीग्रेशन Amazon द्वारा 2024 में MX Player की कुछ परिसंपत्तियां खरीदने के बाद सामने आया है। बाद में इन्हें Amazon miniTV के साथ मिलाकर Amazon MX Player बनाया गया था।

कंपनी के मुताबिक नए प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को एक्सक्लूसिव ओरिजिनल शो, इंटरनेशनल कंटेंट, रियलिटी शो, माइक्रो ड्रामा और डब्ड प्रोग्रामिंग की बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी।

प्राइम मेंबर्स विज्ञापनों के साथ कंटेंट देख सकेंगे या फिर एड-फ्री विकल्प चुन सकेंगे। वहीं फ्री स्ट्रीमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को AVOD कैटलॉग मिलता रहेगा और जरूरत पड़ने पर वे आसानी से प्राइम मेंबर में अपग्रेड कर पाएंगे।

Amazon का फोकस अब बड़े कंटेंट इकोसिस्टम पर

Prime Video के Asia-Pacific और ANZ क्षेत्र के वाइस प्रेसिडेंट गौरव गांधी ने कहा कि कंपनी हमेशा से ऐसे कंटेंट पर फोकस करती रही है जो दर्शकों की डायवर्सिफिकेशन को दिखाए।

उन्होंने कहा कि Amazon MX Player की मजबूत ओरिजिनल लाइब्रेरी और बड़े दर्शक आधार को Prime Video के साथ जोड़ने से यह प्लेटफॉर्म देश में क्वालिटी एंटरटेनमेंट का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा।

विज्ञापन कारोबार को भी मिलेगा फायदा

कंपनी इस इंटीग्रेशन के जरिए अपने विज्ञापन कारोबार को भी मजबूत करना चाहती है। Amazon Ads India के वाइस प्रेसिडेंट और हेड गिरीश प्रभु ने कहा कि यह कदम विज्ञापन देने वालों के लिए 'गेमचेंजर' साबित होगा। इससे ब्रांड्स को फ्री और पेड दोनों तरह के दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि Amazon के शॉपिंग, ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग डेटा के जरिए विज्ञापन ज्यादा प्रभावी और मापने योग्य बनेंगे।

