Flipkart Sale: सिर्फ ₹56,999 में मिलेगा Samsung Galaxy S25, फटाफट चेक करें ऑफर डिटेल्स

Flipkart Sale: ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर आगामी 9 मई से नई सेल शुरू हो रही है। कंपनी ने धीरे-धीरे डील्स का खुलासा करना शुरू कर दिया है। अगर आप इस सेल में अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फ्लिपकार्ट ने इस बार अलग-अलग ब्रांड्स और सेगमेंट के स्मार्टफोन्स पर भारी छूट देने का वादा किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Galaxy S25 पर बड़ी छूट

सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 सीरीज के स्मार्टफोन्स भारी छूट के साथ उपलब्ध होंगे। Flipkart के मुताबिक Galaxy S25 की शुरुआती कीमत 56,999 रुपये होगी, जबकि इसकी ऑरिजनल प्राइस 80,999 रुपये है।

Galaxy S25 Edge और Plus पर भी बड़ी कटौती

Flipkart की सेल पेज के अनुसार अल्ट्रा-स्लिम फ्लैगशिप Samsung Galaxy S25 Edge को 1,09,999 रुपये से घटाकर 69,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

वहीं Samsung Galaxy S25 Plus की कीमत 99,999 रुपये से घटकर 79,999 रुपये हो जाएगी। दूसरी ओर Samsung Galaxy S25 FE को 44,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा, जबकि इसकी मूल कीमत 59,999 रुपये है। रिपोर्ट के मुताबिक Samsung Galaxy S25 Ultra भी Flipkart Sale में 1 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हो सकता है।

Foldable स्मार्टफोन पर भी ऑफर

अगर आप फोल्डेबल स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Samsung Galaxy Z Fold 7 करीब 1,67,999 रुपये में मिलेगा। वहीं Samsung Galaxy Z Flip 7 की कीमत 99,999 रुपये रखी गई है।

बैंक ऑफर और EMI का फायदा

Flipkart स्मार्टफोन डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज डील्स और no-cost EMI जैसे फायदे भी दे रही है। इन ऑफर्स के जरिए ग्राहक कीमत को और कम कर सकते हैं। सिर्फ Samsung ही नहीं, सेल में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 16 और दूसरे Apple iPhone मॉडल्स पर भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है।