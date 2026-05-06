TVS iQube का नया अवतार 'TVS iQube S' हुआ लॉन्च! एक बार चार्ज करने पर चलेगा 175KM, चेक करें प्राइस

TVS iQube S Launched: भारत की सड़कों पर अपनी पहचान बना चुकी टीवीएस मोटर कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने लोकप्रिय ई-स्कूटर 'आईक्यूब' (TVS iQube) का नया और दमदार मॉडल TVS iQube S बाजार में उतार दिया है। ज्यादा पावर और लंबी दूरी तय करने की चाहत रखने वाले ग्राहकों के लिए इसमें 4.7 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है।

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TVS iQube S: कीमत और रेंज

दिल्ली में सब्सिडी के साथ इस नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,37,142 रुपये रखी गई है। टीवीएस का लक्ष्य इस अपडेट के जरिए उन शहरी ग्राहकों को लुभाना है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करना चाहते हैं।

4.7 kWh बैटरी पैक की बदौलत यह स्कूटर अब आईडीसी (IDC) सर्टिफाइड 175 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। टीवीएस के सेल्स हेड मनु सक्सेना का कहना है कि यह नया मॉडल शहरी सवारों को ज्यादा लचीलापन और भरोसा देगा, जो आईक्यूब को एक बेहतरीन फैमिली इलेक्ट्रिक वाहन बनाता है।

TVS iQube S: परफॉर्मेंस और चार्जिंग

तकनीकी रूप से देखें तो iQube S में बीएलडीसी (BLDC) हब-माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यह मोटर 6bhp की पावर और 140Nm का टॉर्क पैदा करती है। रफ्तार के मामले में भी यह पीछे नहीं है; यह स्कूटर महज 4.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 82 किमी प्रति घंटा है। रोजमर्रा की सुविधा के लिए इसमें 'रिवर्स मोड' भी दिया गया है। बैटरी को 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है, जो इसे नियमित उपयोग के लिए व्यावहारिक बनाता है।

TVS iQube S: डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स

कंपनी ने इसे नया लुक देने के लिए तीन नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन पेश किए हैं। इनमें मैग्नीफिसेंस पर्पल बेज, हार्लेक्विन ब्लू बेज और टाइटेनियम ग्रे मैट शामिल हैं।

फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच की टीएफटी डिस्प्ले दी गई है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट और यूएसबी चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। 128.8 किलो वजन और 770 मिमी की सीट हाइट की वजह से इसे चलाना हर उम्र के राइडर के लिए आसान है।