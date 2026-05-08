शानदार तेजी! कंपनी ने दिया रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट - 7% उछला स्टॉक

Stock in Focus: स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:56 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 6.76% या 3.55 रुपये की तेजी के साथ 56.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 6.72% या 3.53 रुपये चढ़कर 56.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 10:51 बजे तक इस कंपनी के 6,40,750 इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ था। स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी जानकारी के बाद आई है।

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया की उसने भारतीय रेलवे के लिए IPIS v2.0 प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट वर्क शुरू कर दिया है और यह तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है।

कंपनी ने बताया कि उसने प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर तैयार कर लिया है और हार्डवेयर, फर्मवेयर तथा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम (NMS) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर अलग-अलग टीमें एक साथ काम कर रही हैं।

कंपनी के मुताबिक प्रोजेक्ट के सभी प्रमुख डेवलपमेंट चरणों में अच्छी डेवलपमेंट हुई है और अब यह प्रोडक्ट तैयार करने और डिलीवरी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मजबूत रहे थे Q4 नतीजे

कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों में बताया था कि Q4FY26 में उसका परिचालन से राजस्व 50.79 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी तिमाही में 12.63 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 40.24 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 11.34 करोड़ रुपये था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 18.41 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1.42 करोड़ रुपये था।

कंपनी के बारे में

यह कंपनी LED वीडियो डिस्प्ले, LED ल्यूमिनेयर्स (लाइटिंग प्रोडक्ट्स), हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट्स है। इसके साथ ही कंपनी टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी एक्टिव है।