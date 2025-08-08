scorecardresearch
67.5 लाख निवेशकों का भरोसा टाटा की इस कंपनी पर, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया भी नहीं हैं पीछे

Most Widely Held Stock की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का नाम शामिल हैं। हालांकि, इनके शेयर टॉप-1 पर नहीं है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 14:23 IST
Stock

भारतीय शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें लार्ज कैप से लेकर माइक्रो कैप तक के शेयर शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा शेयरधारकों (Most Widely Held Stock) वाली कंपनियों की तो यह लिस्ट आपको हैरान कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस मामले में पीछे हैं।

टाटा मोटर्स नंबर वन

जून 2025 तक शेयरधारकों की संख्या के मामले में टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) सबसे आगे है। इसके शेयरहोल्डर्स की संख्या 67.5 लाख पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक साल में टाटा मोटर्स के शेयरों में करीब 50% तक की गिरावट आई है, लेकिन इसके शेयरधारकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई।

दूसरे नंबर पर यस बैंक (Yes Bank) है, जिसके पास 63.6 लाख शेयरधारक हैं। तीसरे स्थान पर वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) है, जिसके शेयरधारकों की संख्या 61.8 लाख है।

टॉप 10 कंपनियां

  • चौथे स्थान पर टाटा स्टील (Tata Steel) है, जिसके 58.2 लाख शेयरधारक हैं।
     
  • पांचवें नंबर पर सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy) 56 लाख शेयरधारकों के साथ है।
     
  • छठे पर टाटा पावर (Tata Power) है, जिसके 45.1 लाख शेयरहोल्डर हैं।
     
  • सातवें पर रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) 44.4 लाख शेयरधारकों के साथ है।
     
  • आठवें स्थान पर रिलायंस पावर (Reliance Power) है, जिसके 43.9 लाख शेयरधारक हैं।
     
  • 39.7 लाख शेयरधारकों के साथ नौवें पर एनटीपीसी (NTPC) है।
     
  • दसवें स्थान पर एनएचपीसी (NHPC) है, जिसके 37.7 लाख शेयरहोल्डर हैं।
     

पिछले कुछ सालों में इन कंपनियों के शेयरधारकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। टाटा मोटर्स के शेयरहोल्डर्स की संख्या में पिछले 5 साल में 340.4% और पिछले 10 साल में 1543% की बढ़त हुई है। इसी तरह, यस बैंक के शेयरधारकों की संख्या में पिछले 5 साल में 197.50% का उछाल देखा गया है।

 

 

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 8, 2025