Morgan Stanley on Nifty: सावधान ! निफ्टी में हो सकता है बड़ा करेक्शन?

भारतीय बाजार इस समय बुल मार्केट में है और ऐसे में कोई बड़े करेक्शन की रिपोर्ट निकाले तो उस पर खबर बनना लाजिमी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने 3 सितंबर (मंगलवार) को एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि उसे कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि एक बड़ी गिरावट हो सकती है।

इस रिपोर्ट में कहा कि निफ्टी में गिरावट के कई कारण है और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में टेक्नीकल और फंडामेंटल दोनों का सहारा लिया है।

हालांकि, Morgan Stanley ने कहा कि करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट खत्म हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ कंपनियों की वैल्युएशन चिंताजनक है जो फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करती है और ये बाजार की गिरावट के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकती है

क्या है वजह?

Morgan Stanley ने कहा कि रूरल अर्निंग में कमी, कंपनियों की अर्निंग में कमी की वजह से भी कंपनियों पर दबाव रह सकता है। कोविड के बाद स्थिति सुधरी है लेकिन कई सेगमेंट अभी भी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। कई राज्यों के जरूरत से ज्यादा खर्च और महंगाई के कारण मार्जिन पर दबाव रह सकता है।

टेक्निकल वजह की बात करते हुए इस नोट में रिटेल निवेशकों को फोकस में बदलाव पर नजर रखने को कहा गया है। IPO की संख्या में बढ़ोतरी के बाद रिटेल निवेशकों का फोकस प्राइमरी मार्केट की ओर शिफ्ट हो चुका है।

Morgan Stanley की रिपोर्ट के मुताबिक वो फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंज्यूमर पर बुलिश है और हाउसहोल्ड सेविंग्स का इक्विटी में आना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा संकेत हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि निफ्टी का बुल रन खत्म हो जाएगा क्योंकि अभी इस बुल रन के आधे हिस्से में ही पहुंचे हैं लेकिन कुछ वैल्युएशन और महंगाई के कारण कुछ सेक्टर करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं।



