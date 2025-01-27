scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारलिस्टिंग डेट से लगातार गिर रहा था शेयर, अब आएगी तेजी; ब्रोकरेज ने अपडेट कर दिया टारेगट

लिस्टिंग डेट से लगातार गिर रहा था शेयर, अब आएगी तेजी; ब्रोकरेज ने अपडेट कर दिया टारेगट

विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली (Morgan Stanley) ने विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के स्टॉक पर रिपोर्ट जारी किया है। उन्होंने शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 27, 2025 15:36 IST
Morgan Stanley Logo
Morgan Stanley upgrades India's rating to ‘overweight’ (Photo: Reuters)

Vishal Mega Mart Share Price: शेयर बाजार में पिछले साल विशाल मेगा मार्ट (Vishal Mega Mart) के स्टॉक लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। निवेशक शेयर में जारी गिरावट पर ब्रेक लगने का इंतजार कर रहे हैं। आज भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। आज यह शेयर 99 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। 

शेयर में जल्द तेजी आने की उम्मीद है। दरअसल, विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली (Morgan Stanley) ने हाल ही में कंपनी के शेयरों को लेकर नोट जारी किया है। हम आपको नीचे बताएंगे कि विशाल मेगामार्ट के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज की क्या राय है।

क्या है ब्रोकरेज की राय? 

Morgan Stanley के नोट के अनुसार विशाल मेगामार्ट के शेयर (Vishal Megamart Stock) में तेजी आने वाला है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। कंपनी के स्टॉक करीब 60 फीसदी तक का रिटर्न दे सकता है। अब स्टॉक टारगेट प्राइस को 161 रुपये कर दिया है। 

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की तुलना में विशाल मेगा मार्ट का ग्रोथ स्ट्रैटजी उसके स्केल और मार्केट टीयरिंग काफी अच्छी है। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेन्यू ग्रोथ डिलिवर में 20 फीसदी की तेजी आएगी। इसके अलावा कंपनी के मुनाफे में भी 27 फीसदी की वृद्धि देखने को मिल सकता है।

हालांकि, ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि रिस्क की तरफ इशारा किया। फर्म ने कहा कि क्विक कॉमर्स में बढ़ रहे कॉम्पीटिशन का असर भी कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। 

पिछले साल हुई थी लिस्टिंग 

18 दिसंबर 2024 को विशाल मेगा मार्टे के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुए थे। शेयर की लिस्टिंग 41 फीसदी प्रीमियम पर हुई थी। कंपनी के स्टॉक 110 रुपये पर लिस्ट हुए, लेकिन लिस्टिंग की तारीख से ही कंपनी के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई। लिस्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा गिर गए। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

