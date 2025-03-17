Mobikwik Share Price: IPO प्राइस से नीचे आई कीमत! 1 साल के नीचले स्तर पर पहुंचा भाव - ऐसा क्या हुआ?

Mobikwik Share Price: फिनटेक कंपनी One MobiKwik Systems Ltd के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ने आज अपने एक साल के नीचले स्तर को छुआ है। 17 मार्च को शेयर करीब 13% तक गिरकर अपना फ्रेश 52 Week Low 231.05 रुपये को टच किया है।

हालांकि सुबह 11 बजे तक शेयर थोड़ा संभला है लेकिन इस वक्त तक भी 7.5 प्रतिशत टूटकर कारोबार कर रहा है। वर्तमान में शेयर की जो कीमत है वह उसके आईपीओ प्राइस से भी कम है। चलिए जानते हैं आज शेयर में अचानक से इतनी गिरावट क्यों आई है?

Mobikwik Share Price

सुबह 11 बजे तक शेयर एनएसई पर 7.61% या 20.60 रुपये टूटकर 250.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 7.73% या 20.90 रुपये गिरकर 249.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

कंपनी का आईपीओ 11 से 13 दिसंबर के बीच आया था और कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस 279 रुपये रखा था।



क्यों गिरा Mobikwik का शेयर?

आज स्टॉक में यह गिरावट इसलिए हुई क्योंकि तीन महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त हो गई है, जिससे प्री-आईपीओ निवेशकों यानी एंकर निवेशकों को अपनी होल्डिंग्स बेचने का मौका मिला है।

दरअसल SEBI के मुताबिक एंकर निवेशकों को आईपीओ के अलॉटमेंट के 90 दिनों तक आवंटित 50% शेयरों को बेचने की इजाजत नहीं होती है। आपको बता दें कि Mobikwik के आईपीओ का अलॉटमेंट 16 दिसंबर 2024 को हुआ था।

Mobikwik Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक टूटा है। YTD आधार पर देखें तो शेयर करीब 59 प्रतिशत गिरा है।

Mobikwik की हुई थी धमाकेदार लिस्टिंग

Mobikwik के शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार में जबरदस्त रही है। शेयर करीब 60% के प्रीमियम से साथ लिस्ट हुए थे।

NSE पर शेयर अपने आईपीओ प्राइस 279 रुपये से 57.71% के प्रीमियम के साथ 440 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो वहीं बीएसई पर शेयर 58.51% के प्रीमियम के साथ 442.25 रुपये पर लिस्ट हुआ था।