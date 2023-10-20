scorecardresearch
MMTC एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है और खनिजों का कारोबार करती है। वर्तमान में, सरकार के पास PSU में 89.93 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एमएमटीसी देश के सबसे बड़े गैर-तेल आयातकों में से एक है और खनिजों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 20, 2023 16:33 IST
MMTC Share Price: इस कंपनी में 3 दिन में 27% की गिरावट, क्या आगे भी गिरेगा शेयर?

MMTC लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को भी गिरावट जारी है। स्टॉक में आज 10 प्रतिशत की और गिरावट आई और यह 63.50 रुपये के निचले मूल्य बैंड पर बंद हुआ। तीन सत्रों में इसने 27.08 फीसदी का गोता लगाया है। तकनीकी विश्लेषकों ने कहा कि दैनिक चार्ट पर काउंटर 'मंदी' दिख रहा है।

पिछले छह महीनों में इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 118.89 फीसदी की तेजी आई है। काउंटर पर टर्नओवर 43.20 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 9,525 करोड़ रुपये था। शून्य शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले आज 4,13,675 बिक्री ऑर्डर थे।

एमएमटीसी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है और खनिजों का कारोबार करती है। वर्तमान में, सरकार के पास PSU में 89.93 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एमएमटीसी देश के सबसे बड़े गैर-तेल आयातकों में से एक है और खनिजों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

कंपनी वर्तमान में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) की सदस्य है। यह दिसंबर 2015 से एमसीएक्स पर कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर के रूप में पंजीकृत है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 20, 2023