M&M, IOC, Asian Paints, Oil India, Varun Beverages: खरीदें, बेचें या होल्ड? विशेषज्ञ की सलाह

वर्तमान बाजार में निवेशकों के लिए सही निर्णय लेना कभी आसान नहीं होता। बाजार विश्लेषक मौजूदा स्टॉक कीमतों के आधार पर निवेशकों को सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कंपनियों के बारे में और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन शेयरों को खरीदना, बेचना या होल्ड करना सही होगा।

KPIT Technologies (CMP: ₹1,433.30) - Arora's Opinion: Sell

केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भारी गिरावट आई है और निफ्टी IT सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। ₹1,800 से ₹1,277 तक गिरने के बाद, उच्च स्तर पर चिप्स उतारना बेहतर होगा क्योंकि नकारात्मक पक्ष जल्द ही खुल सकता है।

Aurobindo Pharma (CMP: ₹1,262.45) - Arora's Opinion: Buy

अरबिंदो फार्मा एक अच्छा दीर्घकालिक निवेश स्टॉक है। पिछले डेढ़ साल में इसने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे यह एक मजबूत निवेश विकल्प बनता है।

Indian Oil Corp (CMP: ₹138.27) - Ojha's View: Hold

इंडियन ऑयल का लाभांश आकर्षक है और इसे अगले दो साल के लिए होल्ड करना सही रहेगा। लंबी अवधि में ₹220 से ऊपर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

Asian Paints (CMP: ₹2,284) - Arora's View: Sell

एशियन पेंट्स की वैल्यूएशन आकर्षक हो रही है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से यह स्टॉक निम्न-उच्च और निम्न-शीर्ष पैटर्न बना रहा है। अगर यह ₹2,340 से ₹2,370 तक पहुंचता है, तो उच्च स्तर पर इसे बेचना बेहतर होगा।

Mahindra & Mahindra (CMP: ₹2,928.70) - Ojha's View: Hold

महिंद्रा एंड महिंद्रा का दीर्घकालिक दृष्टिकोण मजबूत है। अगर स्टॉक ₹2,820 से ₹2,830 के स्तर तक गिरता है, तो इसे खरीदने का अच्छा मौका होगा। वर्तमान में बिक्री की मांग और खपत अच्छी चल रही है।

Oil India (CMP: ₹425.60) - Arora's Opinion: Hold

ऑयल इंडिया का स्टॉक ₹760 के उच्च स्तर से काफी सुधार चुका है। वर्तमान में यह स्टॉक समर्थन नहीं ले रहा है, इसलिए इसे कुछ समय और होल्ड करना बेहतर होगा। अगर स्टॉक ₹390-420 के स्तर पर आता है, तो यहां निवेश किया जा सकता है।

Shakti Pumps (CMP: ₹1,015.45) - Arora's Opinion: Sell

छोटी अवधि में बेचने का सुझाव दिया गया है, जबकि लंबे समय में यह स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यदि आपके पास पांच साल से अधिक का नजरिया है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटे निवेशकों के लिए इसे बेचना सही रहेगा।

Varun Beverages (CMP: ₹627.30) - Arora's View Hold

वरुण बेवरेजेज उस समय मजबूत हो रहा है जब FMCG सेक्टर नीचे गिरा हुआ है। यदि बाजार स्थिर रहता है, तो यह ₹665-680 तक पहुंच सकता है। रुझान तेजी का है, इसलिए इसे होल्ड करना सही रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।