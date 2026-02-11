scorecardresearch
बैक टू बैक रेलवे से मिल रहा है बड़ा ऑर्डर! अब हावड़ा डिवीजन ने इस कंपनी को दिया ये बड़ा काम - दौड़ा स्टॉक

कंपनी को रेलवे से बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे पहले 10 फरवरी को भी कंपनी ने रेलवे से ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी। अब आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे भारतीय रेलवे के पूर्वी रेलवे जोन के हावड़ा डिवीजन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस (LoA) प्राप्त हुआ है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 11, 2026 11:42 IST

रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) ने आज एक बार फिर से भारतीय रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 1,020.92 करोड़ रुपये है।

यह काम PRGR, SKIP, BZLE, SALE, MGAE, SDI, MRR और RJG स्टेशनों पर CIB और TIB (कोच एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड) की स्थापना से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू ₹4,45,01,602.40 (4.45 करोड़ रुपये) है।

MIC Electronics Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:32 बजे तक बीएसई पर 1.32% या 0.55 रुपये चढ़कर 42.36 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 1.27% या 0.53 रुपये की तेजी के साथ 42.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

MIC Electronics Q3 Results

हैदराबाद स्थित एलईडी डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली MIC Electronics Ltd के Q3 FY26 नतीजे मिले-जुले रहे हैं। कंपनी की नेट सेल्स सालाना आधार पर 80% की बढ़त के साथ 90.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जो एक साल पहले 50 करोड़ रुपये थी।लेकिन तिमाही आधार पर उसका नेट प्रॉफिट 13.36% घटकर 1.88 करोड़ रुपये रह गया।

तेज रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कंपनी के मुनाफे पर दबाव साफ दिखा। इस तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन Q2 FY26 के 10.06% से घटकर 4.40% रह गया, जबकि पीएटी मार्जिन भी 5.73% से गिरकर 2.08% पर आ गया। पिछले एक साल में शेयर में करीब 45% की गिरावट आई है, जबकि सेंसेक्स में इसी दौरान बढ़त दर्ज की गई। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है कि कंपनी की मजबूत बिक्री बढ़त क्या लंबे समय तक टिकाऊ मुनाफे में बदल पाएगी या नहीं।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 11, 2026