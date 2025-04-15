भारत में क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच Mercury EV Tech ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने वडोदरा में 3.2 गीगावॉट (GW) की लिथियम-आयन बैटरी प्लांट शुरू करने की घोषणा की है। इस खबर के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई। Mercury EV Tech का शेयर ₹59 पर खुला और दिन के उच्चतम स्तर ₹61 तक पहुंच गया। कंपनी के शेयर 9.98 फीसदी की उछाल के साथ 62.68 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं।

advertisement

बैटरी सेक्टर में एंट्री

कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PowerMetz Energy Pvt Ltd के जरिए Mercury EV Tech ने यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वडोदरा में यह नया प्लांट न सिर्फ बैटरी सेक्टर में कंपनी की शुरुआत को दर्शाता है।

कंपनी के डायरेक्टर दर्शल शाह के मुताबिक हम सिर्फ प्रोडक्शन कैपिसिटी नहीं बना रहे हैं बल्कि हम भारत की एनर्जी कैपेबिलिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी साउथ इंडिया में एक और 3.2 GW बैटरी प्लांट शुरू करने की योजना बना रही है, जिसकी लोकेशन का चयन अगले कुछ महीनों में किया जाएगा।

शेयर की परफॉर्मेंस (Mercury EV Tech Share Performance)

Mercury EV Tech के शेयर में एक महीने में 2 फीसदी गिरे हैं। वहीं, 6 महीने में शेयर 47 फीसदी लुढ़क गया। एक साल में स्टॉक ने 24 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो पांच साल में शेयर ने 16,394.74 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयर खरीदें या नहीं

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि Mercury EV-Tech Ltd. अब लंबे डाउनट्रेंड के बाद स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। RSI के 50 से ऊपर जाने और प्राइस के कंसॉलिडेशन से संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम लौट रहा है। अगर ₹70 का रेजिस्टेंस decisively टूटता है, तो यह एक मजबूत टेक्निकल संकेत होगा कि अब ट्रेंड higher high और higher low की दिशा में शिफ्ट हो रहा है।