Mazagon Dock Share Price: ताबड़तोड़ भाग रहा है डिफेंस PSU Stock! 9% से ज्यादा उछला भाव - ये है बड़ी वजह

Mazagon Dock Share Price: ताबड़तोड़ भाग रहा है डिफेंस PSU Stock! 9% से ज्यादा उछला भाव - ये है बड़ी वजह

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 9% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। जानिए वजह

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 12:34 IST

Mazagon Dock Share Price: डिफेंस पीएसयू स्टॉक Mazagon Dock Shipbuilders Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 9% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

दरअसल कल यानी बुधवार 16 अप्रैल को Mazagon Dock के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले स्टॉक आज 9% से ज्यादा चढ़कर अपने इंट्राडे के उच्तम स्तर 2665.85 रुपये को टच कर गया है। 

Mazagon Dock Share Price

दोपहर 12:23 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 9.33% या 226.90 रुपये की तेजी के साथ 2659.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.31% या 226.40 रुपये चढ़कर 2,659 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक दोपहर 12:11 बजे तक कंपनी के 2,21,830 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

Mazagon Dock Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी वित्त वर्ष 25 के लिए दूसरा अंतरिम डिविडेंड 3 रुपये का देगी। 

Mazagon Dock Dividend Record Date

कंपनी ने बुधवार 16 अप्रैल 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपको डिविडेंड का लाभ चाहिए तो आपके डीमैट खाते में 16 अप्रैल तक कंपनी का स्टॉक होना चाहिए। 

Mazagon Dock Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 7 मई 2025 को या उससे पहले कर देगी। 

Mazagon Dock Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में 23.19 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 12.11 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 15.34 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2023 में 6.86 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Mazagon Dock Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 147 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 655 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1590 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 15, 2025