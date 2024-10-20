Mazagaon Dock Stock News : क्या एंट्री का टाइम आ गया है?

भारत के अग्रणी शिपयार्ड कंपनियों में से एक, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने घोषणा की है कि 22 अक्टूबर, 2024 को वो दो महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट फैसले लेने जा रही है। कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश और स्टॉक विभाजन पर फैसला करेगी। अंतरिम लाभांश रिकॉर्ड तिथि 30 अक्टूबर, 2024 निर्धारित की गई है, जिसका अर्थ है कि इस तिथि पर शेयरधारक लाभांश भुगतान के लिए पात्र होंगे यदि बोर्ड इसे मंजूरी देता है।

एमडीएल का शेयर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जब से कंपनी ने इन कॉरपोरेट फैसलों का ऐलान किया है तब से इस स्टॉक में अपट्रेंड चालू हो गयाहै। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, शेयर हाल ही में एक प्रमुख ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गया है, जो मजबूत खरीद को दिखा रहा है।

च्वाइस ब्रोकिंग ने कहा कि स्टॉक की ऊपर की गति को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) से सपोर्ट मिल रहा है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में आगे बताया गया है कि यदि स्टॉक ₹4,550 से ऊपर के स्तर को बनाए रख सकता है, तो यह ₹5,400 और ₹5,500 के मूल्य लक्ष्य के साथ ऊपर जा सकता है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने सावधानी बरतने की सलाह दी है और नकारात्मक जोखिम से निपटने के लिए 4,150 रुपये पर स्टॉप-लॉस की सिफारिश की है।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का जहाज निर्माण में लंबा इतिहास रहा है, जिसने 28 युद्धपोतों और 7 पनडुब्बियों सहित 800 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।