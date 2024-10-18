scorecardresearch
Mazagaon Dock में होगा शेयर विभाजन, मंदी के बाज़ार में पकड़ी रफ्तार

मझगांव डॉक के शेयरों में एक साल में 102% और दो साल में 601% की बढ़ोतरी हुई है। तीन साल में शेयर में 1,508% की उछाल आई है। कंपनी के कुल 0.46 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 19.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 18, 2024 18:00 IST


शेयर बाजार में कमजोरी के बीच मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में शुरुआती सौदों में 3% की तेजी आई। शेयर में यह तेजी तब आई जब कंपनी का बोर्ड 22 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड का ऐलान करेगा। ये मल्टीबैगर स्टॉक शुक्रवार को 4240.35 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.03% बढ़कर 4368.95 रुपये पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 87,261 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

मझगांव डॉक के शेयरों में एक साल में 102% और दो साल में 601% की बढ़ोतरी हुई है। तीन साल में शेयर में 1,508% की उछाल आई है।
कंपनी के कुल 0.46 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 19.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शिपयार्ड है। मझगांव डॉक मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण और मरम्मत में लगा हुआ है और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए अन्य प्रकार के जहाजों जैसे मालवाहक जहाजों, बहुउद्देशीय सहायक जहाजों, बजरों और सीमा चौकियों, टग, ड्रेजर, पानी के टैंकरों आदि का निर्माण और मरम्मत करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
