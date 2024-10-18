Mazagaon Dock में होगा शेयर विभाजन, मंदी के बाज़ार में पकड़ी रफ्तार



शेयर बाजार में कमजोरी के बीच मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के शेयरों में शुरुआती सौदों में 3% की तेजी आई। शेयर में यह तेजी तब आई जब कंपनी का बोर्ड 22 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डिविडेंड का ऐलान करेगा। ये मल्टीबैगर स्टॉक शुक्रवार को 4240.35 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 3.03% बढ़कर 4368.95 रुपये पर पहुंच गया। फर्म का मार्केट कैप 87,261 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

advertisement

मझगांव डॉक के शेयरों में एक साल में 102% और दो साल में 601% की बढ़ोतरी हुई है। तीन साल में शेयर में 1,508% की उछाल आई है।

कंपनी के कुल 0.46 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 19.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDSL) रक्षा मंत्रालय (MoD) के तहत एक प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम शिपयार्ड है। मझगांव डॉक मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण और मरम्मत में लगा हुआ है और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए अन्य प्रकार के जहाजों जैसे मालवाहक जहाजों, बहुउद्देशीय सहायक जहाजों, बजरों और सीमा चौकियों, टग, ड्रेजर, पानी के टैंकरों आदि का निर्माण और मरम्मत करता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।