15 रुपए के Penny Stock में बंपर तेजी, प्रमोटर्स ने खरीदे 4 करोड़ से ज्यादा शेयर

गुरुवार को OK Play India Ltd. के शेयरों ने 10 प्रतिशत अपर सर्किट हिट किया और ₹14.45 प्रति शेयर पर बंद हुए, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग ₹13.14 था। इस दौरान स्टॉक का इंट्राडे हाई ₹14.45 और इंट्राडे लो ₹13.16 था। इसने ₹10.62 प्रति शेयर का 52-वीक लो हिट किया

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 12, 2024 14:48 IST

गुरुवार को OK Play India Ltd. के शेयरों ने 10 प्रतिशत अपर सर्किट हिट किया और ₹14.45 प्रति शेयर पर बंद हुए, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग ₹13.14 था। इस दौरान स्टॉक का इंट्राडे हाई ₹14.45 और इंट्राडे लो ₹13.16 था। इसने ₹10.62 प्रति शेयर का 52-वीक लो हिट किया और बीएसई पर इसके वॉल्यूम में 3 गुना से अधिक का उछाल देखा गया।

OK Play India Ltd., जो एक प्रमुख प्लास्टिक मोल्डर और खिलौने निर्माता है। कंपनी ने अपनी सेवाओं को प्राइवेट लेबल और कांट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक विस्तारित किया है। यह रणनीतिक कदम उन्हें Amazon, Flipkart, Myntra, Hamleys, और First Cry जैसे शीर्ष ब्रांडों के साथ साझेदारी करने की अनुमति देता है, जिससे उनका इंडस्ट्री में एक मजबूत स्थान बन गया है। OK Play अपने ब्रांड पार्टनरशिप को प्राथमिकता देता है और उच्च गुणवत्ता वाले, सुरक्षित उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सबसे सख्त मानकों को पूरा करते हैं।

रिजल्ट्स
 कंपनी ने Q2FY25 में ₹37.94 करोड़ की नेट बिक्री की, जबकि Q2FY24 में नेट बिक्री ₹40.31 करोड़ थी। कंपनी ने Q2FY25 में ₹0.28 करोड़ का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया, जबकि Q2FY24 में शुद्ध लाभ ₹0.41 करोड़ था। आधे साल के परिणामों में, नेट बिक्री में 7 प्रतिशत की कमी आई और यह ₹77.75 करोड़ रही, जबकि शुद्ध लाभ 50 प्रतिशत बढ़कर ₹1.15 करोड़ हो गया (H1FY25 बनाम H1FY24)। वार्षिक परिणामों के अनुसार, नेट बिक्री में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह ₹184.56 करोड़ रही (FY24 बनाम FY23)। शुद्ध लाभ 157.8 प्रतिशत बढ़कर ₹1.13 करोड़ हो गया (FY24 बनाम FY23 में ₹1.96 करोड़ का शुद्ध हानि)।

एक्सपेंशन प्लान
कंपनी ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिनके परिणाम Q4FY25 से मिलने की संभावना है। Q4FY25 में 40 प्रतिशत उत्पादन और बिक्री वृद्धि से मजबूत व्यापार वृद्धि का अनुमान है। प्रमुख रिटेलर्स के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ बाजार में उपस्थिति को मजबूत करेंगी और संभावित रूप से बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। EBITDA मार्जिन सामान्य हो चुके हैं। Q4FY25 से रेवेन्यू और प्रॉफिटिबिलिटी में वृद्धि रणनीतिक निवेशों और साझेदारियों द्वारा प्रेरित होगी, जो लॉन्गटर्म विस्तार और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के रास्ते खोलेगी।

प्रमोटर्स ने खरीदे शेयर
प्रमोटरों ने अक्टूबर 2024 में 4,80,00,000 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को सितंबर 2024 में 47.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 53.86 प्रतिशत कर लिया। ₹2.55 से ₹14.45 प्रति शेयर तक, स्टॉक ने 3 वर्षों में 466.67 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 12, 2024