30 रुपए के Penny Stock में बंपर तेजी, Dividend और फंड जुटाने पर आई खबर

30 रुपए के Penny Stock में बंपर तेजी, Dividend और फंड जुटाने पर आई खबर

Julien Agro Infratech Limited (JAIL) ने 16 जनवरी 2025 को 1:30 बजे बोर्ड मीटिंग आयोजित करने की घोषणा की है। इस मीटिंग की खबरों के चलते स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया है।

Harsh Verma
UPDATED: Dec 20, 2024 14:15 IST
Julien Agro Infratech Limited (JAIL) ने 16 जनवरी 2025 को 1:30 बजे बोर्ड मीटिंग आयोजित करने की घोषणा की है। इस मीटिंग में कंपनी के तीसरी तिमाही और दिसंबर 31, 2024 को समाप्त होने वाले 9 महीनों के लिए अस्थायी वित्तीय परिणामों की समीक्षा की जाएगी।

डिविडेंड की घोषणा की उम्मीद बोर्ड FY 2024-25 के लिए दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार करेगा। यह निर्णय कंपनी की कुल जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई पूंजी पर आधारित होगा, जिससे इसके शेयरधारकों को फायदा मिल सकता है।

प्रफेंशियल इश्यू के जरिए से फंड जुटाना कंपनी अपने विकास योजनाओं को समर्थन देने के लिए गैर-प्रमोटर समूह और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को प्राथमिकता के आधार पर वारंट जारी करके फंड जुटाने की योजना बना रही है।

JAIL ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशनर में एक नई धारा जोड़ने पर भी विचार करेगा। यह परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को उसके व्यापारिक रणनीतियों के अनुरूप करेगा।

स्टॉक स्प्लिट रिकॉर्ड तिथि
कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों के सबडिविजन के लिए 6 जनवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयरों को 5 रुपए के प्रत्येक शेयर में विभाजित किया जाएगा, जिससे लिक्विडिटी में वृद्धि होगी।

कृषि क्षेत्र में संक्रमण
1997 में स्थापित JAIL ने पहले निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया था। FY23 में कंपनी ने कृषि उत्पादों के निर्माण और ट्रेडिंग में बदलाव किया। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2023 में कंपनी का नाम सिल्वरपॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड से बदलकर जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड कर दिया गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Dec 20, 2024