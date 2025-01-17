Q3 नतीजों के बाद Reliance share में बंपर उछाल, जानिए ब्रोकरेज ने क्या दिए टारगेट्स?

Q3 रिजल्ट्स 2025 के एलान के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों में शुक्रवार के सत्र में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। रिलायंस का शेयर प्राइस NSE पर ₹1,322.25 प्रति शेयर पर खुला और कुछ ही मिनटों में ₹1,326 प्रति शेयर के इंटरडे हाई को छू लिया।

शेयर बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक Sensex का हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेटेड स्तर पर अच्छे EBITDA और PAT की रिपोर्ट दी है, जो जल्द ही बुल्स के रुझान को प्रोत्साहित कर सकता है। रिलायंस रिटेल ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिसमें सभी स्तरों से महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला। उन्होंने रिलायंस के शेयरों में 'बाय-ऑन-डिप्स' रणनीति की सलाह दी और RIL के शेयर प्राइस के लिए टारगेट प्राइस ₹1,400 की भविष्यवाणी की।

StoxBox के रिसर्च एनालिस्ट प्रथमेश मासडेकर का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने असाधारण वृद्धि की है और इस तिमाही में सभी बिजनेस में मजबूती और लचीलापन प्रदर्शित कक्या हैं। इस तिमाही के कंसोलिडेटेड स्तर पर रिकॉर्ड EBITDA और PAT का प्रदर्शन इसका प्रमाण है। डिजिटल सर्विस के क्षेत्र में ग्राहक जुड़ाव और 5G नेटवर्क में उपभोक्ताओं के अपग्रेड की निरंतर बढ़ोतरी ने इसे मजबूती प्रदान की है। रिलायंस रिटेल ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें सभी प्रारूपों से महत्वपूर्ण योगदान रहा। त्योहारों के दौरान खपत में बढ़ोतरी का फायदा इस सेक्टर ने सही तरीके से उठाया। निरंतर स्टोर विस्तार और डिजिटल पहलों से रिटेल बिजनेस के लिए लॉन्गटर्म ग्रोथ की संभावना है।

इसके अतिरिक्त O2C बिजनेस ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में इस लॉन्ग टर्म अस्थिरता के बावजूद अपनी मजबूती को प्रदर्शित किया। रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार हुआ, जबकि पेट्रोकेमिकल डेल्टा का प्रदर्शन मिक्स्ड रहा। कुल मिलाकर एक्सपर्ट का कहना है कि RIL एक मजबूत लॉन्गटर्म निवेश विकल्प है। इसके पैमाने, डायरवर्सिफाई और एग्जिक्यूशन क्षमता के कारण हुआ है। हालांकि, निकट भविष्य में स्टॉक का प्रदर्शन वैश्विक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बाजारों में सुधार की गति और रिटेल में ग्रामीण खपत के रुझानों पर निर्भर कर सकता है।

ब्रोकरेज Citi ने लॉन्गटर्म निवेशकों के लिए ₹1,530 प्रति शेयर का टारगेट भी अनुमानित किया है।

Choice Broking के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बागडिया का कहना है कि रिलायंस का शेयर प्राइस निवेशकों के लिए 'बाय-ऑन-डिप्स' के लिए रणनीति स्टॉक है। निकट भविष्य में RIL शेयर प्राइस ₹1,400 प्रति शेयर के स्तर को छू सकता है, अगर यह ₹1,350 प्रति शेयर के ऊपर बंद होता है।

Citi की रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के तिमाहियों में कमजोर प्रदर्शन के बाद रिलायंस ने 3QFY25 में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें रिटेल सेक्टर का रिबाउंस मुख्य आकर्षण था, इसके बाद O2C क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन रहा। ब्रोकरेज ने नवंबर में स्टॉक को 'बाय' में अपग्रेड किया था और अपनी सकारात्मक नजरिया बनाए रखा हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।