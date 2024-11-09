scorecardresearch
BT TV
Newsशेयर बाज़ारAshish Kacholia के छूते ही ये Small Cap Stock रॉकेट बन गया!

Ashish Kacholia के छूते ही ये Small Cap Stock रॉकेट बन गया!

अकसर देखा गया है कि जिन शेयरो में दिग्गज निवेशक दांव लगाते हैं, ऐसे स्टॉक रिटेल निवेशकों के रडार पर भी रहते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसमें स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने निवेश किया और स्टॉक में बंपर उछाल देखा गया।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 9, 2024 14:21 IST
Ashish Kacholia
अकसर देखा गया है कि जिन शेयरो में दिग्गज निवेशक दांव लगाते हैं उनमें अच्छी तेजी देखी जाती है साथ ऐसे स्टॉक निवेशकों के रडार पर भी रहते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसमें स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने निवेश किया और स्टॉक में बंपर उछाल देखा गया।

ट्रेडिंग सत्र के दौरान Aimtron Electronics के शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली और 5% के अपर सर्किट के साथ ₹509 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है।  इस स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹729.95 और न्यूनतम स्तर ₹240.10 है।

कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी?
प्रमुख निवेशक आशीष कचोलिया ने हाल ही में इस स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए 2,25,600 शेयर खरीदे हैं। कचोलिया के निवेश के बाद से इस स्टॉक में पिछले एक महीने में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आशीष कचोलिया और उनकी निवेश फर्म Bengal Finance Investment pvt ltd. के पास मिलकर Aimtron Electronics में 2.66% हिस्सेदारी है। इस स्टॉक ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹240.10 प्रति शेयर से 100% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

वित्तीय सेहत
कंपनी के छमाही परिणामों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में बिक्री ₹58.81 करोड़ और नेट प्रॉफिट 57.4% बढ़कर ₹13.67 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी ने ₹93.73 करोड़ की नेट सेलिंग और ₹13.59 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,039.37 करोड़ है और इसके शेयरों का ROE 31% और ROCE 34% है।

बिजनेस मॉडल
Aimtron Electronics लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सर्विस देती है। यह कंपनी हाई वैल्यू वाले इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं देती है। इसके उत्पादों में PCB डिज़ाइन और असेंबली, बॉक्स बिल्ड असेंबली, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
