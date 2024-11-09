Ashish Kacholia के छूते ही ये Small Cap Stock रॉकेट बन गया!

अकसर देखा गया है कि जिन शेयरो में दिग्गज निवेशक दांव लगाते हैं उनमें अच्छी तेजी देखी जाती है साथ ऐसे स्टॉक निवेशकों के रडार पर भी रहते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसमें स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने निवेश किया और स्टॉक में बंपर उछाल देखा गया।

ट्रेडिंग सत्र के दौरान Aimtron Electronics के शेयरों में दमदार तेजी देखने को मिली और 5% के अपर सर्किट के साथ ₹509 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹729.95 और न्यूनतम स्तर ₹240.10 है।

कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी?

प्रमुख निवेशक आशीष कचोलिया ने हाल ही में इस स्टॉक में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए 2,25,600 शेयर खरीदे हैं। कचोलिया के निवेश के बाद से इस स्टॉक में पिछले एक महीने में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आशीष कचोलिया और उनकी निवेश फर्म Bengal Finance Investment pvt ltd. के पास मिलकर Aimtron Electronics में 2.66% हिस्सेदारी है। इस स्टॉक ने अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹240.10 प्रति शेयर से 100% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

वित्तीय सेहत

कंपनी के छमाही परिणामों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में बिक्री ₹58.81 करोड़ और नेट प्रॉफिट 57.4% बढ़कर ₹13.67 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी ने ₹93.73 करोड़ की नेट सेलिंग और ₹13.59 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,039.37 करोड़ है और इसके शेयरों का ROE 31% और ROCE 34% है।

बिजनेस मॉडल

Aimtron Electronics लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सर्विस देती है। यह कंपनी हाई वैल्यू वाले इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सेवाएं देती है। इसके उत्पादों में PCB डिज़ाइन और असेंबली, बॉक्स बिल्ड असेंबली, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं।

