इस मिनिरत्न PSU Stock में आने वाली है बंपर तेजी!

मिनिरत्न माइनिंग कंपनी MOIL के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। शेयर 7.22 प्रतिशत बढ़कर ₹342.30 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शेयर साल 2024 के कैलेंडर साल में अब तक 8.60 प्रतिशत बढ़ चुका है। आइये जानते हैं कि अब आगे क्या शेयरों में नई तेजी आ सकती है?

आज के तेज़ उछाल की वजह यह है कि कंपनी ने नवंबर 2024 में अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। MOIL ने कहा कि उसने नवंबर 2024 में 1.63 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है, जो अब तक का सबसे अच्छा नवंबर प्रदर्शन है।

कंपनी ने बताया कि FY25 के पहले 8 महीनों में कंपनी ने 11.80 लाख टन का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की समान अवधि (CPLY) से 8.46 प्रतिशत अधिक है। बिक्री के मोर्चे पर भी, कंपनी ने अब तक की सबसे अच्छी नवंबर बिक्री 1.33 लाख टन की दर्ज की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 32 प्रतिशत अधिक है। FY25 के पहले आठ महीनों में, कंपनी ने 9.90 लाख टन की बिक्री की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 4.76 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने FY25 के आठ महीनों में ₹1,000 करोड़ का टर्नओवर पार किया है, जो पिछले साल की तुलना में एक महीने पहले हासिल किया गया है।

BP Wealth ने आगे कहा है कि मैंगनीज अयस्क की कीमतें लॉन्ग टर्म औसत के पास हैं और भविष्य में वॉल्यूम्स में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे वित्तीय प्रदर्शन की दिशा सकारात्मक दिखती है। हम ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर स्टॉक को 'बाय' रेटिंग देते हैं। वैल्यूएशन के मोर्चे पर कंपनी FY25e की 13x कमाई करती है और ₹376 का टारगेट तय किया गया हैं, 12 महीने की निवेश अवधि के साथ है।

आपको बता दें कि MOIL, जो 1962 में मैगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई थी, भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

