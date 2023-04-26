भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने मजबूत मांग के कारण मार्च तिमाही में 43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,624 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। रिजल्ट के बाद मारुति ने एक बयान में कहा है कि तुलनात्मक रूप से बेहतर बिक्री की मात्रा के कारण क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, जिससे कंपनी को अपना मार्जिन बनाए रखने में मदद मिली है। इस तिमाही में एबिटा मार्जिन 10.45 फीसदी पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 9.75 फीसदी और एक साल पहले 9.1 फीसदी था।

advertisement

प्रभुदास लीलाधर के हिमांशु सिंह ने कहा कि सकल मार्जिन पर दबाव कम परिचालन खर्चों के कारण रहा है और कुल मिलाकर रिजल्ट अनुमान के मुताबिक रहे हैं। हिमांशु सिंह ने कहा कि मारुति सुजुकी 1 मिलियन यूनिट क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है, आज कॉन कॉल पर अधिक विवरण की प्रतीक्षा रहेगी।

मारुति की भारतीय कार बाज़ार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हिमांशु सिंह ने यह भी कहा कि कंपनी के बोर्ड ने हर साल एक मिलियन वाहनों तक की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण को मंजूरी दी है। कंपनी ने 90 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी।

Also Read: मारुति सुजुकी ने 7,000 से अधिक Baleno कारों को रिकॉल किया

इससे पहले आज बीएसई पर मारुति सुजुकी का शेयर 0.26 फीसदी की तेजी के साथ 8,503.15 रुपये पर बंद हुआ। हिमांशु सिंह ने शेयर पर 10,600 रुपये का लक्ष्य रखा है।