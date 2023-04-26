scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
Apr 26, 2023
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने मजबूत मांग के कारण मार्च तिमाही में 43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,624 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। रिजल्ट के बाद मारुति ने एक बयान में कहा है कि तुलनात्मक रूप से बेहतर बिक्री की मात्रा के कारण क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है, जिससे कंपनी को अपना मार्जिन बनाए रखने में मदद मिली है। इस तिमाही में एबिटा मार्जिन 10.45 फीसदी पर आ गया, जो पिछली तिमाही में 9.75 फीसदी और एक साल पहले 9.1 फीसदी था।

प्रभुदास लीलाधर के हिमांशु सिंह ने कहा कि सकल मार्जिन पर दबाव कम परिचालन खर्चों के कारण रहा है और कुल मिलाकर रिजल्ट अनुमान के मुताबिक रहे हैं। हिमांशु सिंह ने कहा कि मारुति सुजुकी 1 मिलियन यूनिट क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है, आज कॉन कॉल पर अधिक विवरण की प्रतीक्षा रहेगी। 

मारुति की भारतीय कार बाज़ार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हिमांशु सिंह  ने यह भी कहा कि कंपनी के बोर्ड ने हर साल एक मिलियन वाहनों तक की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण को मंजूरी दी है। कंपनी ने 90 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी। 

इससे पहले आज बीएसई पर मारुति सुजुकी का शेयर 0.26 फीसदी की तेजी के साथ 8,503.15 रुपये पर बंद हुआ। हिमांशु सिंह ने शेयर पर 10,600 रुपये का लक्ष्य रखा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 26, 2023