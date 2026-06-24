scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगWelcome To The Jungle ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! एडवांस बुकिंग में दिखा जबरदस्त क्रेज

Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले मचाया धमाल! एडवांस बुकिंग में दिखा जबरदस्त क्रेज

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म Welcome To The Jungle रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और पेड प्रीव्यू शो के लिए भी दर्शकों में अच्छा उत्साह है। ऐसे में फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की उम्मीद बढ़ गई है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 24, 2026 19:05 IST

In Short

  • Welcome To The Jungle मूवी रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है।
  • पेड प्रीव्यू शो के लिए भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
  • 26 जून को बड़े स्टारकास्ट के साथ यह फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज।

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की कॉमेडी फिल्म Welcome To The Jungle रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा में है। 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।

वहीं 25 जून को होने वाले पेड प्रीव्यू शो के लिए भी तेजी से टिकट बुक हो रहे हैं। शुरुआती बुकिंग को देखकर माना जा रहा है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत कर सकती है। आइए जानते हैं अब तक एडवांस बुकिंग में फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहा है।

advertisement

एडवांस बुकिंग में मिला अच्छा रिस्पॉन्स

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने एडवांस बुकिंग और पेड प्रीव्यू शो को मिलाकर 85 लाख रुपये से ज्यादा की टिकट बिक्री कर ली है।

Image Credit : India today

शुरुआती बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि Welcome To The Jungle को दर्शकों का अच्छा साथ मिल रहा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूत शुरुआत कर सकती है।

पेड प्रीव्यू शो के लिए बढ़ा उत्साह

फिल्म के पेड प्रीव्यू शो की बुकिंग 22 जून से शुरू हुई थी। वहीं 26 जून से शुरू होने वाले रेगुलर शो की बुकिंग 23 जून से शुरू की गई। लगातार टिकट बुक होने से साफ है कि दर्शक फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

Image Credit : Book My Show

थिएटर्स में ज्यादा शो की मांग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स ने थिएटर मालिकों से ज्यादा से ज्यादा शो देने की मांग की है। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को अधिक शो देने की तैयारी है। वहीं बड़े मल्टीप्लेक्स में भी ज्यादा स्क्रीन और ज्यादा शो रखने की योजना बनाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक फिल्म देख सकें।

इन फिल्मों से होगा मुकाबला

हालांकि  Welcome To The Jungle के सामने बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला आसान नहीं होगा। इस समय Cocktail 2 और  Main Vaapas Aaunga पहले से सिनेमाघरों में चल रही हैं। इसके अलावा Supergirl और Carry On Jatta 4 भी इसी हफ्ते रिलीज हो रही हैं। ऐसे में सभी फिल्मों के बीच दर्शकों और स्क्रीन को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

 बड़ी स्टारकास्ट है सबसे बड़ी ताकत

फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है। Welcome To The Jungle में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और आफताब शिवदासानी जैसे कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 26 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

advertisement

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 24, 2026