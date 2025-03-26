scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMaruti Share Price: एक खबर और धड़ाम हुआ दिग्गज ऑटो स्टॉक! जानिए ऐसा क्या हुआ?

Maruti Share Price: एक खबर और धड़ाम हुआ दिग्गज ऑटो स्टॉक! जानिए ऐसा क्या हुआ?

स्टॉक आज बीएसई पर 1% से ज्यादा गिरकर 11720 रुपये के अपने दिन के निचले स्तर पर आ गए। जानिए ऐसा क्या हुआ?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 10:49 IST

Maruti Share Price: मारुति सुजुकी के शेयर बुधवार को बीएसई पर 1% से ज्यादा गिरकर 11720 रुपये के अपने दिन के निचले स्तर पर आ गए। स्टॉक में यह गिरावट इनकम टैक्स अथॉरटी की ओर से एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिलने के बाद आई है। 

मंगलवार 25 मार्च को कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि मारुति सुजुकी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स अथॉरटी से एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर मिला है जिसमें उसकी रिपोर्ट की गई इनकम में कुल 2,966 करोड़ रुपये की एडिशन/अस्वीकृति का प्रस्ताव था।

advertisement

कंपनी ने कहा कि वो विवाद समाधान पैनल (Dispute Resolution Panel) के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का उसकी वित्तीय, परिचालन या बिजनेस गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

Maruti Suzuki Q3 Results

दिसंबर तिमाही कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 13% बढ़कर 3,525 करोड़ रुपये रहा जबकि परिचालन से राजस्व YoY, 16% बढ़कर 38,492 करोड़ रुपये रहा। Q3 में कंपनी का EBITDA YoY, 14% बढ़कर 4,470 करोड़ रुपये रहा था।

Maruti Share Price

सुबह 10:30 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.11% या 132.30 रुपये गिरकर 11765 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.88% या 104.90 रुपये टूटकर 11,764 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Maruti Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से ज्यादा भागा है लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान स्टॉक करीब 12 प्रतिशत टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 42 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 58 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 140 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 26, 2025