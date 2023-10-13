Markets Today: घरेलू बाजार के लिए क्या मिल रहे हैं विदेशी मार्केट से संकेत?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMarkets Today: घरेलू बाजार के लिए क्या मिल रहे हैं विदेशी मार्केट से संकेत?

विदेशी बाजारों से संकेत मिल रहे हैं क्योंकि कल अमेरिकी शेयर बाजार में 4 दिन की तेजी के बाद गिरावट आई है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की तेजी ने दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका में महंगाई दरें अनुमान से ज्यादा बढ़ गई हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 13, 2023 09:06 IST
आज घरेलू शेयर बाजार में विदेशी बाजारों से कमजोर संकेत मिल रहे हैं। पिछले गुरूवार को भी निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई थी। अमेरिकी शेयर बाजार में महंगाई के आंकड़ों के बाद गिरावट आई है। एशियाई बाजारों में भी कमजोरी दर्ज की गई है। Infosys के सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद ADR में करीब 7% की गिरावट हुई है। आज गिफ्ट निफ्टी भी 150 अंक नीचे कारोबार कर रही है।

चीन के महंगाई आंकड़ों के बाद आज एशियाई बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.13% गिरकर, और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.62% गिरकर कामकाज कर रहा है। हैंगसैंग और शंघाई कम्पोजिट से भी कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरूवार को अधिकतम शेयर बेचे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अधिकतम शेयर खरीदे हैं।

कुछ मुख्य शेयरों पर आज की नजर:

Infosys: सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 6212 करोड़ रुपए रहा। आय में भी वृद्धि हुई है।

HCL Tech: सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर बढ़कर 3,832 करोड़ रुपए रहा।

IRB Infra: कंपनी ने सामाखियाली संतालपुर BOT प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया है।

Mahindra Life: कंपनी ने पुणे के वाघोली में जमीन का अधिग्रहण किया है।

Angel One: जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 304.5 करोड़ रुपए रहा।

BGR Energy: कंपनी को ACHE के लिए मैंगलोर रिफाइरी & पेट्रोकेमिकल्स से 112.75 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।

Dr Reddy's Labs: US FDA ने हैदराबाद की फैसिलिटी को लेकर 9 आपत्तियां जारी की हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
