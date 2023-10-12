Markets Today: क्या मिल रहे है ग्लोबल संकेत? कैसे खुलेगा आज बाजार?

भारतीय बाजार आज भी तेजी से खुल सकते हैं क्योंकि ग्लोबल बाजारों से समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी बाजारों में भी तेजी की उम्मीद है क्योंकि नवंबर की पॉलिसी में फेड ब्याज दरों को नहीं बढ़ाने की आशा है, हालांकि बुधवार को अमेरिका की थोक महंगाई दर बढ़ गई थी। एशियाई बाजारों की भी शुरुआत तेजी के साथ हुई है। आज अमेरिका और भारत दोनों के रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जिन पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही, भारत की अगस्त IIP के आंकड़े भी आज आने वाले हैं, बाजार की नजर इन पर भी रहेगी।

advertisement

बुधवार को अमेरिकी बाजार चढ़कर बंद हुए, हालांकि डाओ में ये तेजी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिस तरह से थोक महंगाई के आंकड़े आए हैं, बाजारों पर दबाव बनना चाहिए था, क्योंकि सितंबर में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई दर 2.2% आई है, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा है. हालांकि नैस्डेक में 97 अंकों (+0.71%) की अच्छी तेजी रही, S&P500 में भी करीब आधा परसेंट की बढ़त देखने को मिली. अमेरिका की बॉन्ड यील्ड भी नरम पड़ने लगी है, 4.8% तक पहुंचने के बाद अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.55% पर आ गई है, डॉलर इंडेक्स भी 105.68 पर सपाट है. अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट्स की शुरुआत चौथाई परसेंट की तेजी के साथ हुई है।

GIFT निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है, फिलहाल ये 19,800 के ऊपर टिका हुआ है. बाकी एशियाई बाजारों में जापान का बाजार इस हफ्ते काफी अच्छे मूड में लग रहा है। निक्केई 425 अंक (+1.33%) की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।

इजरायल-हमास की जंग का असर कच्चे तेल की कीमतों पर अब ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत अब 2% कम होकर 85 डॉलर प्रति बैरल है। भारत के लिए यह अच्छी खबर है।