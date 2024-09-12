Market Outlook: बाजार में तेजी का तूफान 13 सितंबर को भी जारी रहेगा?
शुक्रवार यानि 13 सितंबर को बाजार में क्या होगा? बाजार की शानदार तेजी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी जारी रहेगी? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो गुरुवार को आखिरी एक घंटे में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। निफ्टी ने 25,433 का नया ऑल टाइम हाई बनाया तो वहीं सेंसेक्स ने भी 83,116 का नया ऑल टाइम हाई बनाया।
शुक्रवार को बाजार में क्या होगा? बाजार की शानदार तेजी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जारी रहेगी? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो गुरुवार को आखिरी एक घंटे में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। Nifty 470 अंक बढ़कर 25,389 के लेवल पर बंद हुआ। जबकि Sensex 1439 अंक बढ़कर 82963 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी ने 25,433 का नया ऑल टाइम हाई बनाया तो वहीं सेंसेक्स ने भी 83,116 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। जिससे BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 467 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया।
Nifty Bank का भी बाजार को सपोर्ट मिला। 1.49 प्रतिशत की तेजी के साथ बैंक निफ्टी 51,772 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं Midcap और Smallcap में 1% की तेजी देखने को मिली। ऑटो और मेटल में दमदार तेजी देखने को मिली। शेयर मार्केट में तेजी में हैवीवेट स्टॉक की बड़ी भूमिका रही है। भारती एयरटेल , रिलायंस इंडस्ट्रीज , एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस ने मिलकर सेंसेक्स की तेजी में करीब 500 अंक जोड़े है।
अब ऐसे में सवाल है कि कल यानि 13 सितंबर को बाजार में क्या हो सकता है?
Mehta Equities Ltd के Senior VP (Research) प्राशांत तपसे का कहना है कि जबरदस्त बाइंग सपोर्ट ने बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी को नए रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा दिया। गिरते अमेरिकी बांड यील्ड और अगले हफ्ते की नीतिगत बैठक में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जरिए दरों में कटौती की उम्मीद ने बाजार को पॉजिटिव किया है। हालांकि अमेरिकी CPI डेटा आक्रामक दरों में कटौती के लिए उतना सपोर्टिव नहीं हो सकता। हाल की आर्थिक आंकड़ों ने बताया कि अर्थव्यवस्था को भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए फेड दर में कटौती कर सकता है। बाजारों में जबरदस्त वैल्यूएसन की चिंताओं के बावजूद रिटेल पैसे का फ्लो जारी है। निवेशक एक धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी बने हुए हैं। तकनीकी रूप से, निफ्टी का 25200 से ऊपर बंद होना एक अच्छा संकेत है और अगला रजिस्टेंस 25580 के ऊपर है और सितंबर के अंत तक, निफ्टी के 25600-25700 के स्तर पर पहुंचने और ट्रेड करने की उच्च संभावना है।
वहीं Geojit Financial Services के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजयकुमार का कहना गै कि बिकवाली के बाद अब FIIs भारतीय बाजार को लेकर पॉजिटिव हो गए हैं। पिछले 3 दिनों से कैश में खरीदारी हो रही है। आगे चलकर भी मार्केट में मजबूती के संकेत हैं।