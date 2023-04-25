हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया, लेकिन दोपहर तक सेंसेक्‍स ने 60,245 के लेवल के दिन के उच्‍चतम स्‍तर को छू लिया। लेकिन बाजार बंद होते ही बिकवाली से खरीदारी देखने को मिली और बाजार मामूली बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा।

अगर बाजार की चाल को सुबह से देखें तो शेयर बाजार 60,202.77 अंक पर खुला था। ट्रेडिंग के दूसरे हाफ में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। जहां एक तरफ बाजार ने दिन में अपने उच्चतम स्‍तर को छुआ, वहीं बाद में हावी बिकवाली ने आधे से ज्यादा बढ़त को गंवा दिया। मार्केट क्लोजिग को देखें तो सेंसेक्‍स 75 अंकों की तेजी के साथ 60,131 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 20 अंक चढ़कर 17,764 पर बंद हुआ।

अब ये भी जान लेते हैं कि किन शेयरों में तेजी रही और किन शेयरों में गिरावट?

बाजार में ज्‍यादातर शेयरों का प्रदर्शन सपाट देखने को मिला, वहीं कुछ कंपनियों ने जबरदस्‍त तेजी देखने को मिली। बाजार फाइनेंस के शेयरो में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। दिन भर में शेयर में 2.38 प्रतिशत की तेजी देखी गई। वहीं इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और SBI में अच्छी तेजी देखी गई।

वहीं कुछ शेयरों में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी बैंक के शेयरों में करीब 1.47% देखी गई। वहीं सन फार्मा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली।