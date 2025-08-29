अमेरिका में MICL का नया प्ले! क्या इंडिया की कंपनी अब ग्लोबली करेगी कमाल?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअमेरिका में MICL का नया प्ले! क्या इंडिया की कंपनी अब ग्लोबली करेगी कमाल?

Man Infraconstruction Limited ने अपनी सहायक कंपनी MICL Global, INC के जरिए अमेरिका के डेलावेयर राज्य में मौजूद 1250 JV LP में 15.385% हिस्सेदारी खरीद ली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 15:26 IST
Over 180% return in a year! Axis Securities initiates coverage on Man Infra shares with 28% upside potential
Over 180% return in a year! Axis Securities initiates coverage on Man Infra shares with 28% upside potential

इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के फील्ड में काम कर रही Man Infraconstruction Limited (MICL) ने अब विदेशों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर ली है। दोपहर 3.22 बजे कंपनी के शेयर 1.93 फीसदी की गिरावट के साथ ₹157.72 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अुसार कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी MICL Global, INC के जरिए अमेरिका के डेलावेयर राज्य में मौजूद 1250 JV LP में 15.385% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह हिस्सेदारी Admire 1250 LLC के जरिए ली गई है।

1250 JV LP अभी एक नई शुरुआत कर रही है। इसका फोकस अमेरिका में रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इससे जुड़ी दूसरी कानूनी गतिविधियों पर रहेगा। MICL को उम्मीद है कि इस साझेदारी से उन्हें अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में काम करने का मौका मिलेगा।

MICL ने इस हिस्सेदारी को इसलिए खरीदा है ताकि कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में और आगे बढ़ सके, खासकर इंटरनेशनल लेवल पर। कंपनी इसे अपने बिजनेस का अगला बड़ा स्टेप मान रही है।

आपको बता दें कि इस डील को फाइनल करने के लिए किसी भी तरह की सरकारी या कानूनी मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पूरी प्रक्रिया और भी आसान बन गई। Admire 1250 LLC ने इस डील के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 83 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी लगाई है। इसके बदले में उन्हें 1250 JV LP में 15.385% की हिस्सेदारी मिल गई है।

इस डील से MICL को अमेरिका में नए प्रोजेक्ट्स में हाथ आज़माने का मौका मिलेगा। अभी कोई तय समयसीमा नहीं बताई गई है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। भारत में पहले से ही कई कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब MICL की नजर इंटरनेशनल ग्रोथ पर है। यह डील कंपनी के लिए एक बड़ा मौका है दुनिया के बड़े रियल एस्टेट बाजारों में अपनी जगह बनाने का।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Aug 29, 2025