IRCTC Share: रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) में आज एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जा रही है। आज लगातार पांचवा दिन है जब शेयर गिरा है। दोपहर 1:34 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.56% या 3.90 रुपये गिरकर 696.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.53% या 3.70 रुपये लुढ़कर 695.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

इस गिरावट के बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में शेयर पांच महीने के बाद ₹700 के नीचे गया है।

टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, IRCTC के शेयर RSI (Relative Strength Index) के 28.2 के स्तर पर हैं, जो एक ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शाता है। RSI 30 से नीचे होने का मतलब है कि स्टॉक में बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से अधिक है।

52 Week High से 27% की गिरावट

यह रेलवे स्टॉक पिछले साल 13 सितंबर को ₹956.80 तक पहुंचा था, लेकिन अब यह अपने 52 Week High से 27% गिरकर ₹693.30 पर आ गया है। इसके साथ ही, कंपनी का मार्केट कैप भी घटकर ₹55,880 करोड़ हो गया है।

क्या है इस शेयर पर एक्सपर्ट की राय?

आनंद राठी के जिगर एस पटेल का मानना है कि शेयर का ₹707 पर सपोर्ट और ₹735 पर रेजिस्टेंस होगा। ₹735 के स्तर के ऊपर जाने से ₹750 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। शॉर्ट-टर्म में ₹700 और ₹750 के बीच ट्रेडिंग रेंज रह सकती है।

च्वाइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा कि स्टॉक में बैरिश ट्रेंड है, जो लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, यह कमजोरी को दर्शाता है। यदि स्टॉक ₹715 के नीचे बंद होता है, तो ₹680 और ₹650 तक गिर सकता है। ₹750 के ऊपर ब्रेकआउट से खरीदारी की लहर आ सकती है।

सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा ने कहा कि कंपनी का शेयर निवेशक सतर्कता दिखा रहे हैं। स्टॉक लंबे समय से कॉरेक्टिव प्रेशर में है, और ₹680-₹670 का क्षेत्र मजबूत बेस बन सकता है, जहां स्टॉक ने गिरावट को रोका है।