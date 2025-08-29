Gold, Silver Price Today: लगातार भाग रहा सोने का भाव! आज इतना हुआ महंगा, चांदी की कीमत स्थिर
अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।
Gold Silver Rates Today : शुक्रवार को भी सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से सोने में तेजी का सिलसिला जारी है जिसके कारण गोल्ड की कीमत हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है।
आज तक के वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 160 रुपये महंगा हुआ है। हालांकि चांदी की कीमत आज भी स्थिर रही।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:33 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.21% या 215 रुपये चढ़कर 102315 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।
वहीं 5 सितंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 0.13% या 155 रुपये गिरकर 117019 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10209 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9351 रुपये है।
आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?
आज तक की वेबसाइट के मुताबिक
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,631 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,637 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,300 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,783 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,679 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,100 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,635 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,800 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,792 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,655 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति किलोग्राम है।
- जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,776 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,400 रुपये प्रति किलोग्राम है।