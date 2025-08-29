10 दिन चलेगी वॉच, 55 घंटे तक चलेगा नेकबैंड ; कीमत बेहद कम

ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड JUST CORSECA ने अपने नए स्मार्ट ऑडियो और वेयरेबल डिवाइस लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि यह प्रोडक्ट्स प्रीमियम गिफ्टिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। नए कलेक्शन में TWS सीरीज़, नेकबैंड सीरीज और स्मार्टवॉच सीरीज शामिल हैं। इन सभी की कीमत ₹2000 से कम रखी गई है।

advertisement

स्टाइल और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन

नए प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि स्टाइल में भी प्रीमियम लगें। चाहे म्यूजिक सुनना हो, फिटनेस ट्रैक करनी हो या पूरे दिन कनेक्टेड रहना ये गैजेट्स हर जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ये कई आकर्षक और क्लासी कलर्स में उपलब्ध हैं।

जबरदस्त बैटरी और लेटेस्ट फीचर्स

JUST CORSECA के ऑडियो प्रोडक्ट्स में ब्लूटूथ V5.4 तक का सपोर्ट है, जिससे ये अलग-अलग डिवाइसेज़ के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इनमें 10 मीटर तक का ट्रांसमिशन रेंज, 55 घंटे तक की प्ले टाइम और फास्ट चार्जिंग का फीचर दिया गया है। स्मार्टवॉच मॉडल्स में 2.01 इंच TFT डिस्प्ले, 7-10 दिन की बैटरी लाइफ और हार्ट रेट, स्टेप काउंटिंग व स्पोर्ट्स मोड्स जैसे हेल्थ फीचर्स मौजूद हैं।

कंपनी का विजन

लॉन्च के मौके पर डैमसन टेक्नोलॉजीज के एमडी श्री रितेश गोयनका ने कहा कि कंपनी का मकसद ऐसे प्रोडक्ट्स लाना है जो इनोवेशन और कंवीनियंस के साथ-साथ स्टाइल और कम्फर्ट भी दें। उनका कहना है कि यह सीरीज़ रोज़मर्रा की जिंदगी को आसान और स्मार्ट बनाने के लिए बनाई गई है।

TWS सीरीज

इस सीरीज में SKYE TWS, Silver TWS और Snapper TWS शामिल हैं। इनमें 10mm ड्राइवर्स, 40 घंटे तक का प्लेबैक और हाई-क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग के फीचर्स दिए गए हैं। टाइप-सी चार्जिंग और स्मार्ट टच कंट्रोल जैसी सुविधाएँ भी मौजूद हैं।

नेकबैंड सीरीज

Stallion Star, Stallion Core, Stallion Wave, Stallion Echo और Stallion Pro नेकबैंड्स मैग्नेटिक बड्स, 10mm ड्राइवर्स और 55 घंटे तक की बैटरी बैकअप के साथ आते हैं। इनमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस भी मिलता है, जिससे ये ट्रैवल और वर्कआउट के लिए बेस्ट हैं।

स्मार्टवॉच सीरीज

Signature Smartwatch और Skywatch PRO दोनों ही मॉडल्स हेल्थ और लाइफस्टाइल फीचर्स से लैस हैं। इनमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग और फाइंड-माय-फोन जैसी सुविधाएँ दी गई हैं। 2.01 इंच TFT डिस्प्ले और 10 दिन तक की बैटरी बैकअप इनकी खासियत है।

कीमत और उपलब्धता

JUST CORSECA के सभी नए प्रोडक्ट्स की कीमत ₹2000 से कम रखी गई है। ये ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और चुनिंदा ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।