PVR Inox Share: 23% अपसाइड की भविष्यवाणी! JM Financial ने इतना दिया टारगेट

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:29 बजे तक एनएसई पर 0.35% या 3.95 रुपये टूटकर 1,117 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.22% या 2.50 रुपये गिरकर 1117.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 11:58 IST

PVR Inox Share: एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पीवीआर आईनॉक्स (PVR Inox) के शेयर पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने बड़ा भरोसा जताया है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि स्टॉक में 23.1% की तेजी आने की संभावना है। 

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:29 बजे तक एनएसई पर 0.35% या 3.95 रुपये टूटकर 1,117 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.22% या 2.50 रुपये गिरकर 1117.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

PVR Inox पर JM Financial की राय

जेएम फाइनेंशियल ने आज जारी किए अपने रिपोर्ट में कहा कि जुलाई का महीना बॉक्स ऑफिस के लिए अब तक का सबसे अच्छा रहा। इस महीने कुल कमाई (GBOC) ₹14.3 अरब रही, जो जून से 50% ज्यादा है।

अगस्त में रिलीज हुई कूली (₹3 अरब+ कमाई) और वॉर 2 (₹2.5 अरब+ कमाई) ने भी बॉक्स ऑफिस की रफ्तार बनाए रखी।

ब्रोकरेज ने कहा कि आगे की फिल्मों की लिस्ट और भी दमदार है जिसमें जॉली LLB 3, धुरंधर, अवतार, बॉर्डर 2 शामिल है जिससे उम्मीद है कि FY26 में 150 मिलियन+ टिकट सेल का टारगेट पूरा हो जाएगा, भले ही यह पिछले साल से 10% ज्यादा है।

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा कि दुनिया भर में भी फिल्में अच्छा कर रही हैं। 2025 का अनुमान है कि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस $34.9 अरब तक पहुंचेगा, जो महामारी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है और 14% ज्यादा है।

ब्रोकरेज का कहना है कि 2022 में 33% फिल्में सीधे OTT पर रिलीज हुई थीं, लेकिन 2024 में यह सिर्फ 12% रह गईं। यानी थिएटर रिलीज की अहमियत फिर से बढ़ रही है।

PVR Inox Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने के लिए 1380 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज ने 1121 को CMP मानते हुए इसपर 23.1% के अपसाइड की बात कही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 29, 2025