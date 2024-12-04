IREDA, Jio Financial, Bajaj Housing, Ola Electric शेयरों पर एक्सपर्ट ने कही बड़ी बात

Motilal Oswal Financial Services के डेरिवेटिव्स एनालिस्ट (इक्विटी रिसर्च) अर्पित बेरीवाल ने चुनिंदा स्टॉक्स पर अपनी राय साझा की, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र से लेकर शैडो लेंडिंग तक के स्टॉक्स शामिल थे। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक Ola Electric के स्टॉक के लिए ₹85-90 के रेंज में एक बेस फाउंडेशन देखा गया है। यह नजदीकी समय में ₹102-108 तक चढ़ सकता है। जो लोग स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उन्हें ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुक करने पर विचार करना चाहिए।

advertisement

Bajaj Housing Finance Ltd के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बेरीवाल ने कहा, "यह स्टॉक लिस्टिंग के बाद करेक्शन मोड में रहा है। यह पिछले 5-7 हफ्तों से ₹125 और ₹142 के बीच एक व्यापक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेवल्स के हिसाब से, ₹142 एक तत्काल रजिस्टेंस बनकर उभरा है और इस स्तर को पार करने से ₹150-155 तक की और बढ़त हो सकती है।

Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) लिमिटेड के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मार्केट स्पेशलिस्ट ने कहा, "खरीदने का अच्छा मूल्य ₹190 के पास नजर आता है। मौजूदा निवेशकों को अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ऊपर की ओर, अनुमानित टारगेट प्राइस ₹215 और ₹225 होंगे।

Jio Financial Services Ltd (JFS) के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में एनालिस्ट ने कहा, "JFS पर सपोर्ट ₹285-290 पर रहेगा और रजिस्टेंस ₹360 पर है। सेटअप के हिसाब से, इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि यह नजदीकी समय में रेंज-बाउंड नजर आता है। और यह धीरे-धीरे ₹360 तक बढ़ सकता है।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

