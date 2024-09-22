scorecardresearch
इस महारत्न PSU स्टॉक में बनेगा मोटा पैसा? जानिए नए टारगेट्स

ये महारत्न कंपनी बड़े डिविडेंड देने वाले प्रमुख PSU स्टॉक्स में से एक है। पिछले एक साल में स्टॉक 74 प्रतिशत बढ़ चुका है जबकि ब्रोकरेज में इसमें और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। आइये कंपनी और उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 22, 2024 18:36 IST
फंडामेंटल्स
20 सितंबर को कंपनी के शेयर 212 रुपए प्रति शेयर के भाव पर फ्लैट बंद हुआ था, जबकि पिछले महीने शेयर 10% नीचे आ चुका है। वहीं ब्रोकरेज फर्म Nirmal Bang ने GAIL पर अपने अनुमानों को संशोधित किया है क्योंकि स्टॉक में सालाना 74% से ज्यादा तेजी आ चुकी है। हाल ही में GAIL ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर जारी किए हैं, जबकि इसकी YTD तेजी करीब 28% है। कंपनी का मार्केट कैप ₹1,39,622.24 करोड़ रुपए है। स्टॉक की प्राइस टू इक्विटी रेश्यो 13.76x है, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 15.81% है।

ब्रोकरेज की राय
ब्रोकरेज का कहना है कि बेहतर पॉलिसी, गैस की मांग में 6% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ और गैस की उपलब्धता/कम गैस लागत के चलते ये स्टॉक अट्रैक्टिव बना हुआ है।  LNG तरलीकरण क्षमता में बढ़ोतरी LNG कीमतों को सीमित करने की संभावना है, जब तक कि चीन में आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता दिख रहा है, जिससे LNG की मांग बढ़ सकती है।

हालांकि चिंताओं के मामले में ब्रोकरेज का कहना है कि गैस की लागत/सप्लाई में संभावित उतार-चढ़ाव और पेट्रोकेमिकल/LPG&HC में अनिश्चित प्राइस/मार्जिन आउटलुक पर ध्यान होगा। इसके अलावा, गैस मार्केटिंग FY24 और 1QFY25 में बढ़ोतरी के बाद एक पीक लेवल पर पहुँच गया है। इस सेगमेंट पर कुछ दबाव आ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की मांग के लिए वैश्विक बाधाओं के कारण इसकी कीमतें घटने की संभावना है। 

नए टारगेट
महारत्न PSU ऑयल और गैस कंपनी GAIL (India) को ₹239 के टारेगट के साथ HOLD करने की सिफारिश की गई है, जो आगे 13% की संभावित तेजी दिखाती है।

ये कंपनी प्राकृतिक गैस उत्पादक बड़े डिविडेंड देने वाले प्रमुख PSU स्टॉक्स में से एक है। Trendlyne के मुताबिक GAIL ने सितंबर 2001 से अब तक 47 बार बोनस इश्यू किया है। GAIL अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा बोनस शेयर जारी करने वालों में भी शामिल है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिक्री की सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपनी SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की राय लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
