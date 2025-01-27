SEBI New Chief: सरकार करेगी जल्द नियुक्ति, नए चेयरमैन के लिए शुरू हुआ आवेदन

SEBI New Chief: सरकार ने शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिेए आवेदन शुरू कर दिया है। जी हां, 17 फरवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) हैं। माधबी पुरी बुच का कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा। इस कारण केंद्र सरकार सेबी के नए चेयरपर्सन की नियुक्ति कर रही है।

advertisement

कितनी होगी सैलरी (SEBI Chairperson Salary)

फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग (वित्तीय बाजार प्रभाग) Department of Economic Affairs (Financial Markets Division) ने सेबी के नए चीफ के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार भारत सरकार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन शुरू हो गया है। नए चीफ की नियुक्ति यानी कार्यकाल पांच साल होगा।

नोटिस के मुताबिक सेबी अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के समान स्वीकार्य वेतन का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा वह मासिक 5,62,500 रुपये की कंसॉलिडेटेड सैलेरी का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वह कंसॉलिडेटेड सैलेरी का ऑप्शन चुनते हैं तो उन्हें घर और कार की सुविधा नहीं मिलेगी।

विवादों से भरा रहा माधबी पुरी बुच का कार्यकाल

वर्तमान सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच का कार्यकाल तीन साल का है। उनकी नियुक्ति 2 मार्च, 2022 में हुई थी। सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा विवीदों से भरा रहा। आपको बता दें कि माधबी पुरी बुच सेबी में पांच साल होल-टाइम मेंबर भी रह चुकी हैं।

माधबी पुरी बुच का कार्यकाल पूरा विवादों से भरा रहा। पिछले साल उनपर अडानी ग्रुप से ऑफशोर फंड में निवेश के आरोप लगे थे। इसके अलावा उनपर टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने का भी आरोप लग चुका है।