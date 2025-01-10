scorecardresearch
रॉकेट बनेगा IRCTC Share, ब्रोकरेज ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Railway Stock: शेयर बाजार के आखिरी कारोबारी दिन में रेलवे स्टॉक IRCTC में तेजी आई। यह तेजी ब्रोकरेज फर्म Macquarie की रिपोर्ट के बाद आई है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि फर्म ने नया टारगेट प्राइस क्या दिया।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 10, 2025 14:55 IST
IRCTC stock trades higher than the 5 day, 10 day but lower than the 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.

IRCTC Share Price: शेयर बाजार में आज उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा। सुबह के सत्र में बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 12 बजे के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आई। बाजार के कारोबार में रेलवे स्टॉक Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited (IRCTC) में तेजी देखने को मिली। 

दिग्गज रेलवे स्टॉक (Railway Stock) IRCTC को लेकर ब्रोकरेज फर्म  Macquarie की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कंपनी के शेयरों को पॉजिटिव मिला, जिसके बाद आईआरसीटीसी के शेयर 3.5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। खबर लिखते वक्त IRCTC Share  2.49 प्रतिशत चढ़कर 782.85 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

Macquarie की बुलिश रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रेलवे की ई-टिकटिंग सर्विस और केटरिंग सर्विस में मोनोपॉली है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार आईआरसीटीसी 30% फ्री-कैश-फ्लो मार्जिन और 30% ROE/ROIC उत्पन्न कर सकती है।

इसके आगे आईआरसीटीसी के आधुनिकीकरण और प्रीमियम ट्रेनों का तेजी कंपनी के शेयर के लिए बड़ा ट्रिगर है। ऐसे में शेयर दोगुना रिटर्न दे सकते हैं।  

क्या है शेयर प्राइस टारगेट? (IRCTC Share Price Target)

Macquarie ने आईआरसीटीसी शेयर को Outperform को रेटिंग दी। इसी के साथ टारगेट प्राइस को 20 फीसदी अपसाइड कर दिया। 

शेयर की परफॉर्मेंस (IRCTC Share Performance)

दिग्गज रेलवे स्टॉक ने निवेशकों को काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेर 1 सप्ताह में 1 फीसदी तक गिर गए हैं। यह गिरावट पिछले एक साल से जारी है। बीते एक साल में कंपनी के स्टॉक में 15 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि, 2 साल में कंपनी के शेयर 23 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
