Newsशेयर बाज़ारLTIMindtree के शेयरों में 8% की उछाल

LTIMindtree के शेयरों में 8% की उछाल

कोटक को उम्मीद है कि एलटीआईमाइंडट्री वित्त वर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत की रेवेन्यु ग्रोथ दर्ज करेगी, जो कि दो सबसे बड़े वर्टिकल-बीएफएसआई और हाई-टेक में सुधार के दम पर वित्त वर्ष 2024 में 4.4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2026 में 11 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 16:05 IST
एलटीआईमाइंडट्री के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 8 फीसदी की तेजी देखी गई
LTIMindtree के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 8 फीसदी की तेजी देखी गई। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसकी रेटिंग को पहले के "Reduce" के बजाय "Added" कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 5,500 रुपये से बढ़ाकर 6,200 रुपये कर दिया है।

 वित्त वर्ष 2025

कोटक को उम्मीद है कि एलटीआईमाइंडट्री वित्त वर्ष 2025 में 6.5% की रेवेन्यु ग्रोथ दर्ज करेगी, जो कि दो सबसे बड़े वर्टिकल-बीएफएसआई और हाई-टेक में सुधार के दम पर वित्त वर्ष 2024 में 4.4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2026 में 11% तक बढ़ सकती है।

रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान

कोटक ने अपने वित्त वर्ष 2025-27 ई डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को 0.5-1% तक बढ़ा दिया है, जिससे EPS अनुमानों में भी इसी तरह की वृद्धि हुई है। अब इसने LTMindtree के शेयर का मूल्यांकन सितंबर 2026 की आय के 26 गुना के मुकाबले 28 गुना पर किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
