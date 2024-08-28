LTIMindtree के शेयरों में 8% की उछाल

LTIMindtree के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 8 फीसदी की तेजी देखी गई। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इसकी रेटिंग को पहले के "Reduce" के बजाय "Added" कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट 5,500 रुपये से बढ़ाकर 6,200 रुपये कर दिया है।

वित्त वर्ष 2025

कोटक को उम्मीद है कि एलटीआईमाइंडट्री वित्त वर्ष 2025 में 6.5% की रेवेन्यु ग्रोथ दर्ज करेगी, जो कि दो सबसे बड़े वर्टिकल-बीएफएसआई और हाई-टेक में सुधार के दम पर वित्त वर्ष 2024 में 4.4 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2026 में 11% तक बढ़ सकती है।

रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान

कोटक ने अपने वित्त वर्ष 2025-27 ई डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान को 0.5-1% तक बढ़ा दिया है, जिससे EPS अनुमानों में भी इसी तरह की वृद्धि हुई है। अब इसने LTMindtree के शेयर का मूल्यांकन सितंबर 2026 की आय के 26 गुना के मुकाबले 28 गुना पर किया है।